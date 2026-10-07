Kaynak: İHA

ABD’nin Rusya Büyükelçiliği, Rusya’nın Sibirya bölgesindeki bir veba araştırma enstitüsünde yaşanan ve salgın endişelerine yol açan şüpheli ölümün yakından takip edildiğini duyurdu. Büyükelçilik açıklamasında "Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya’ya yönelik 4. Seviye Seyahat Uyarısı (Seyahat Etmeyin) yürürlükte kalmaya devam etmektedir. Bu uyarı, Rusya'da bulunan ABD vatandaşlarının derhal ülkeden ayrılmaları gerektiğini belirtmektedir" hatırlatmasında bulundu.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk Veba İle Mücadele Enstitüsü'nde laboratuvar teknisyeni olarak çalışan 28 yaşındaki bir kadının 2 Ekim Cuma günü şüpheli bir enfeksiyon sonucu yaşamını yitirmesiyle başlayan salgın endişeleri, ABD’yi harekete geçirdi. ABD’nin Rusya Büyükelçiliği, şüpheli ölüm vakası ve ardından bölgede uygulanan karantina tedbirlerine dair haberlerin yakından takip edildiğini duyurarak, "ABD hükümetinin, özellikle Moskova dışındakiler olmak üzere, Rusya'daki vatandaşlarına yardım etme kapasitesi sınırlıdır. ABD hükümeti personeli, sağlık ve güvenlik endişeleri nedeniyle belirli bölgelere yapılacak kişisel ve resmi seyahatlerde ek kısıtlamalarla karşılaşabilir" açıklamasını yaptı.

'RUSYA'YA SEYAHAT ETMEYİN'

ABD’nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminin ardından yayınladığı ve son olarak 29 Aralık 2025 tarihinde güncellenen seyahat uyarısına atıfta bulunularak, "Dışişleri Bakanlığı'nın ‘Rusya’ya yönelik 4. Seviye Seyahat Uyarısı (Seyahat Etmeyin)’ yürürlükte kalmaya devam etmektedir. Bu uyarı, Rusya'da bulunan ABD vatandaşlarının derhal ülkeden ayrılmaları gerektiğini belirtmektedir" denildi. Açıklamada, "Rusya'ya seyahat etmeyi planlayan ABD vatandaşlarına, haksız gözaltı riski ve güvenlik endişeleri nedeniyle Rusya'ya seyahat etmemeleri bir kez daha şiddetle tavsiye edilmektedir" hatırlatmasında bulunuldu.