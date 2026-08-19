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Kaynak: AA

New York borsası, Fed’in toplantı tutanakları öncesinde tahvil faizlerinin gevşemesiyle güne pozitif başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,23 artışla 53.463,47 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,32 yükselişle 7.716,74 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,40 kazançla 26.393,89 puana çıktı.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Orta Doğu’da gerilimi sona erdirecek yeni bir gelişme yaşanmaması nedeniyle yatırımcıların temkinli duruşu sürerken, petrol fiyatları yükselişini devam ettirdi.

TSİ 16.30 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 91,36 dolara, Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 yükselişle 85,33 dolara çıktı.

TAHVİL FAİZLERİNDE GERİ ÇEKİLME

Yüksek petrol maliyetlerinin kalıcı enflasyon endişelerini artırması ve Fed’in para politikasını daha sıkı tutabileceği beklentileri, tahvil piyasasında satış baskısına neden olmuştu.

ABD’nin 30 yıllık Hazine tahvili faizi 2007’den bu yana en yüksek seviyesini görürken, ABD Hazine Bakanlığı piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli tahvillerde geri alım operasyonlarının büyüklüğünü 9 Eylül’den itibaren en az iki katına çıkaracağını açıkladı.

Açıklamanın ardından ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 7 baz puan düşerek yüzde 4,64’e, 30 yıllık tahvil faizi ise yaklaşık 10 baz puan gerileyerek yüzde 5,19’a indi.

GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Analistler, Fed’in son toplantısına ilişkin bugün yayımlayacağı tutanaklarda yer alacak para politikasına yönelik sinyallerin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Tutanaklarda Fed üyelerinin faiz politikasına ilişkin değerlendirmeleri, piyasaların gelecek döneme yönelik beklentilerinin şekillenmesinde önemli rol oynayacak.

MODERNA HİSSELERİNDE YÜZDE 84’LÜK YÜKSELİŞ

Kurumsal tarafta ise Moderna hisseleri yüzde 84 değer kazanarak güne başladı.

Şirket, Merck ile birlikte geliştirdiği kişiselleştirilmiş kanser aşısının ilk ileri evre denemesinde olumlu sonuçlar elde edildiğini açıkladı.

Bu gelişmenin ardından Merck hisseleri de yüzde 9’a yakın yükseldi.