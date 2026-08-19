45 liraya almıştı: 600 şubeli market zincirini satıyor

İngiltere'nin köklü indirim marketleri zinciri Poundland, elden çıkarılma sürecine giriyor. Şirketi sadece 13 ay önce sembolik 1 Euro bedelle bünyesine katan Gordon Brothers, yeni bir alıcı bulmak için harekete geçti. Yaklaşık 600 şubesi ve 12 bin personeli olan dev markanın el değiştirmesi ihtimali, yeni şube kapanışları ve personel çıkarmaları yönündeki kaygıları artırdı.