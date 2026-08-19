Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 azalışla 14.127,98 puanda bitirdi.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 24,34 puan ve yüzde 0,17 azalışla 14.103,63 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,05, holding endeksi yüzde 0,29 düştü.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,39 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 1,63 ile bilişim olması dikkat çekti.

Küresel piyasalar, artan petrol fiyatları ve tahvil piyasasındaki sert satış baskısının yanı sıra teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen satış baskısıyla negatif seyrederken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanaklarında olacak.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de FOMC toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini açıkladı. Uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.