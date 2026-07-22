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Kaynak: ANKA

New York Belediye Başkanı Zohran Kwame Mamdani, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ve öncesinde New York Times'a verdiği röportajda, her sonbahar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için kente gelen Binyamin Netanyahu'ya karşı sert bir duruş sergiledi. Netanyahu'yu ağır sözlerle hedef alan Mamdani şu ifadeleri kaydetti:

"Benjamin Netanyahu, Filistin halkına karşı işlenen korkunç bir soykırımın mimarı ve bir savaş suçlusudur. Netanyahu, 73 binden fazla insanın öldürülmesinden; on binlerce çocuğun sakat kalmasına neden olunmasından; hayatta kalan çocukların anestezi uygulanmadan uzuvlarının kesilmek zorunda bırakılmasından; yenidoğanların yaşama şansını dahi ellerinden alan yenidoğan hastaneleri ve doğum merkezlerinin hedef alınmasından; gıda ve insani yardımın ulaştırılmasını engelleyerek sayısız insanın açlıktan hayatını kaybetmesine yol açılmasından; yüzlerce yardım görevlisi ve gazetecinin öldürülmesinden sorumludur."

Mamdani, Birleşmiş Milletler'in de Filistinli çocukların İsrail silahlı kuvvetleri tarafından kasıtlı olarak hedef alındığını doğruladığını hatırlatarak, ABD halkının ödediği vergilerin bu bombaları finanse ettiğini dile getirdi.

"BAĞIMSIZ HUKUKİ YETKİMİZ YOK, FEDERAL HÜKÜMET UCM'YE KATILMALI!"

New York Kent Yönetimi olarak Netanyahu’nun kente gelmesi durumunda UCM’nin tutuklama kararını infaz edip edemeyeceklerini hukuk departmanıyla incelediklerini açıklayan Mamdani, adli tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Yönetimim, Benjamin Netanyahu'nun New York'a gelmesi halinde kentin UCM'nin tutuklama kararını uygulayıp uygulayamayacağını belirlemek amacıyla yürürlükteki hukuk çerçevesinde mevcut tüm yolları değerlendirdi. Sonuç olarak, bu tutuklama kararını uygulayacak bağımsız hukuki yetkiye sahip olmadığımız açıktır. Ancak federal hükümet bu yetkiye sahiptir ve ben federal hükümete, UCM'ye katılarak bu tutuklama kararını uygulama çağrısında bulunuyorum."

Netanyahu'nun New York'ta "hoş karşılanmadığını" ve savaş suçu iddiaları bulunan kimsenin kentte yeri olmadığını vurgulayan Mamdani, tüm insanlığın onurunu savunmaya devam edeceklerini belirtti.

İSRAİL BM TEMSİLCİSİNDEN SERT TEPKİ: "İŞİNİZİ YAPIN!"

Mamdani’nin yankı uyandıran çıkışına İsrail cephesinden yanıt gecikmedi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla New York Belediye Başkanı'nı hedef aldı.

Danon, "Artık bu kan iftiralarına son verin. Siz Hamas'ın propagandasına hizmet etmek için değil, New Yorklulara hizmet etmek için seçildiniz. İşinizi yapın" ifadelerini kullanarak sert tepki gösterdi.