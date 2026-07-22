Teknik alımların güçlenmesi ve Orta Doğu’daki sıcak çatışmaların etkisiyle son iki haftanın zirvesine tırmanan spot altında hareketlilik tavan yaptı.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (22 Temmuz 2026)
Yatırımcıların güvenli liman talebiyle çeyrek ve yarım altın fiyatları jeopolitik risklerin etkisiyle son iki haftanın en yüksek tavan seviyelerine yakın seyrediyor. Peki 22 Temmuz 2026 çarşamba günü gram, çeyrek, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...Züleyha Öncü
Piyasalar gelecek hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına kilitlenmişken, gram altın güne 6.275 TL, ons altın ise 4.131 dolar seviyesinden başladı.
İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada çeyrek, yarım, ons ve gram altın satış fiyatları tablosu...
Teknik Alımlar Ve Jeopolitik Riskler Altını Zirveye Taşıdı
İç ve dış piyasaları doğrudan etkileyen altın ve döviz kurundaki anlık değişimler, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından her sabah olduğu gibi bugün de yoğun bir şekilde araştırılıyor. Güne yükseliş kanalıyla başlayan altın fiyatlarında, küresel piyasalardaki teknik alımların artması başrolde yer aldı.
Aynı zamanda Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gelişmeler ve süregelen bölgesel çatışmalar, yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesine neden oldu. Piyasa uzmanları, gelecek hafta gerçekleştirilecek Fed toplantısından çıkacak faiz politikası sinyallerinin altın grafiğindeki yönü belirlemede ana unsur olacağını ifade ediyor.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın satış fiyatı: 6.275,51 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.271,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın satış fiyatı: 20.555,00 TL
TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Tam altın satış fiyatı: 40.075,55 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.915,00 TL
GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gremse altın satış fiyatı: 100.496,21 TL
ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Ons altın satış fiyatı: 4.131,94 dolar
UYARI: HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. ALTIN FİYATLARI ANLIK OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR.