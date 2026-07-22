Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (22 Temmuz 2026)

Teknik Alımlar Ve Jeopolitik Riskler Altını Zirveye Taşıdı

İç ve dış piyasaları doğrudan etkileyen altın ve döviz kurundaki anlık değişimler, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından her sabah olduğu gibi bugün de yoğun bir şekilde araştırılıyor. Güne yükseliş kanalıyla başlayan altın fiyatlarında, küresel piyasalardaki teknik alımların artması başrolde yer aldı.