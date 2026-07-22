Türkiye’de milyonlarca banka müşterisini, kredi kartı borçlularını ve tüketici kredisi kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren emsal bir Yargıtay kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Banka işlemlerinde ücreti müşteri ödeyecek: Yargıtay'dan emsal karar
Türkiye’de milyonlarca banka müşterisini, kredi kartı borçlularını ve tüketici kredisi kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren emsal bir Yargıtay kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tüketici kredilerinden kesilen (BSMV) iadesi istemiyle açılan davada yargıtay son noktayı koydu.Kaynak: AA
Tüketici kredilerinden kesilen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin (BSMV) iadesi istemiyle açılan davada son noktayı koyan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sözleşmede açıkça düzenlenmesi durumunda vergi masraflarının müşteriden tahsil edilebileceğine hükmetti.
Dava Süreci Nasıl Gelişti? Yerel Mahkeme Tüketiciyi Haklı Bulmuştu
Yargıtay gündemine oturan dava süreci, Antalya'da bir tüketicinin kullandığı krediler nedeniyle kendisinden kesilen 5 bin 21 TL'lik BSMV'nin iadesi için bankaya karşı icra takibi başlatmasıyla yargıya taşındı.
Davayı inceleyen Antalya 3. Tüketici Mahkemesi, vergi mükellefinin kanunen banka olduğunu ve sözleşmedeki ilgili maddelerin tüketiciyle müzakere edilmediğini belirterek tüketiciyi haklı buldu.
Yerel mahkemenin bankanın itirazını iptal etmesi ve tazminat kararı vermesi üzerine dosya, Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına temyiz başvurusuyla Yargıtay'ın gündemine taşındı.
Kanun Yararına Temyiz İle Karar Bozuldu: Ücret Müşteriye Yansıtılabilir
Dosyayı detaylı şekilde inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kredi sözleşmesi ve öncesindeki bilgilendirme formunda tüm vergilerin tüketici tarafından ödeneceğinin açıkça kararlaştırıldığını tespit etti.
Yerel mahkemenin kararını kanun yararına bozan Yargıtay, şu hususlara dikkat çekti:
Açık Düzenleme Koşulu
Sözleşmede ve bilgilendirme formunda açıkça belirtilmesi kaydıyla BSMV ve benzeri vergiler tüketiciye yansıtılabilir.
Haksız Şart Sayılmadı
BSMV dahil toplam geri ödeme tutarlarının kredi sözleşmesinde açıkça gösterilmesi durumunda bu maddeler "haksız şart" niteliği taşımaz.
Hukuka Uygunluk
Geri ödeme planında şeffafça gösterilen vergi yükümlülüğünün tüketiciye aktarılması hukuka uygundur.