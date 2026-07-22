Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Banka işlemlerinde ücreti müşteri ödeyecek: Yargıtay'dan emsal karar

Banka işlemlerinde ücreti müşteri ödeyecek: Yargıtay'dan emsal karar

Türkiye’de milyonlarca banka müşterisini, kredi kartı borçlularını ve tüketici kredisi kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren emsal bir Yargıtay kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tüketici kredilerinden kesilen (BSMV) iadesi istemiyle açılan davada yargıtay son noktayı koydu.

Kaynak: AA
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Banka işlemlerinde ücreti müşteri ödeyecek: Yargıtay'dan emsal karar - Resim: 1

Türkiye’de milyonlarca banka müşterisini, kredi kartı borçlularını ve tüketici kredisi kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren emsal bir Yargıtay kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Banka işlemlerinde ücreti müşteri ödeyecek: Yargıtay'dan emsal karar - Resim: 2

Tüketici kredilerinden kesilen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin (BSMV) iadesi istemiyle açılan davada son noktayı koyan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sözleşmede açıkça düzenlenmesi durumunda vergi masraflarının müşteriden tahsil edilebileceğine hükmetti.

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Banka işlemlerinde ücreti müşteri ödeyecek: Yargıtay'dan emsal karar - Resim: 3

Dava Süreci Nasıl Gelişti? Yerel Mahkeme Tüketiciyi Haklı Bulmuştu

Yargıtay gündemine oturan dava süreci, Antalya'da bir tüketicinin kullandığı krediler nedeniyle kendisinden kesilen 5 bin 21 TL'lik BSMV'nin iadesi için bankaya karşı icra takibi başlatmasıyla yargıya taşındı.

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Banka işlemlerinde ücreti müşteri ödeyecek: Yargıtay'dan emsal karar - Resim: 4

Davayı inceleyen Antalya 3. Tüketici Mahkemesi, vergi mükellefinin kanunen banka olduğunu ve sözleşmedeki ilgili maddelerin tüketiciyle müzakere edilmediğini belirterek tüketiciyi haklı buldu.

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Banka işlemlerinde ücreti müşteri ödeyecek: Yargıtay'dan emsal karar - Resim: 5

Yerel mahkemenin bankanın itirazını iptal etmesi ve tazminat kararı vermesi üzerine dosya, Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına temyiz başvurusuyla Yargıtay'ın gündemine taşındı.

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Banka işlemlerinde ücreti müşteri ödeyecek: Yargıtay'dan emsal karar - Resim: 6

Kanun Yararına Temyiz İle Karar Bozuldu: Ücret Müşteriye Yansıtılabilir

Dosyayı detaylı şekilde inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kredi sözleşmesi ve öncesindeki bilgilendirme formunda tüm vergilerin tüketici tarafından ödeneceğinin açıkça kararlaştırıldığını tespit etti.

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Banka işlemlerinde ücreti müşteri ödeyecek: Yargıtay'dan emsal karar - Resim: 7

Yerel mahkemenin kararını kanun yararına bozan Yargıtay, şu hususlara dikkat çekti:

Açık Düzenleme Koşulu

Sözleşmede ve bilgilendirme formunda açıkça belirtilmesi kaydıyla BSMV ve benzeri vergiler tüketiciye yansıtılabilir.

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Banka işlemlerinde ücreti müşteri ödeyecek: Yargıtay'dan emsal karar - Resim: 8

Haksız Şart Sayılmadı

BSMV dahil toplam geri ödeme tutarlarının kredi sözleşmesinde açıkça gösterilmesi durumunda bu maddeler "haksız şart" niteliği taşımaz.

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Banka işlemlerinde ücreti müşteri ödeyecek: Yargıtay'dan emsal karar - Resim: 9

Hukuka Uygunluk

Geri ödeme planında şeffafça gösterilen vergi yükümlülüğünün tüketiciye aktarılması hukuka uygundur.

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