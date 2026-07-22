Banka işlemlerinde ücreti müşteri ödeyecek: Yargıtay'dan emsal karar

Kanun Yararına Temyiz İle Karar Bozuldu: Ücret Müşteriye Yansıtılabilir

Dosyayı detaylı şekilde inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kredi sözleşmesi ve öncesindeki bilgilendirme formunda tüm vergilerin tüketici tarafından ödeneceğinin açıkça kararlaştırıldığını tespit etti.