Dijital yayın platformları arasındaki küresel rekabette zirvedeki yerini korumaya çalışan Netflix, stratejik bir geri adım atarak izlenme verilerini kamuoyuyla daha seyrek paylaşacağını duyurdu. Şirket, 2023 yılından bu yana her altı ayda bir düzenli olarak yayımladığı ve abonelerin içerik tüketim alışkanlıklarını tüm detaylarıyla gözler önüne seren "Neler İzledik" raporunun sıklığını düşürdü. Yatırımcılarla gerçekleştirilen son toplantıda alınan karara göre, söz konusu veri tablosu bundan böyle yılda sadece bir kez paylaşıma sunulacak. Şirket yönetimi bu hamlenin amacını; yatırımcıların ilgisini anlık içerik performanslarından uzaklaştırarak doğrudan şirketin net geliri ve faaliyet kârı gibi ana finansal göstergelere odaklamak şeklinde açıkladı.

ETKİLEŞİM SÜRELERİNDEKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Netflix'in veri politikasında böyle bir değişime gitmesi, sektör analistleri tarafından tesadüf olarak değerlendirilmiyor. Platformun resmi verilerini inceleyen küresel yayın organları, pek çok yapımın ilk sezondan sonra ciddi bir izleyici kaybı yaşadığını ortaya koymuştu. Şirket sürekli olarak yeni yapımları kütüphanesine eklese de izleyicilerin devam sezonlarını takip etmeyi bırakması, platform genelindeki toplam etkileşim süresini aşağı çekiyor. Kullanıcıların Netflix'te geçirdiği vaktin azaldığına dair verilerin hisse değerlerine yansıyan olumsuz etkisi, şirketi bu alanda daha korumacı bir strateji izlemeye itti.

FİNANSAL DEĞER İZLENME SAATİNİN ÖNÜNE GEÇTİ

Platform yöneticileri ise kullanıcı etkileşimi ve bağlılığı konusunda rakiplerine kıyasla hâlâ çok daha avantajlı bir konumda bulunduklarını savunuyor. Netflix CEO'su Ted Sarandos, popüler yapımların ikinci sezonlarında yaşanan izleyici kaybının sektör genelindeki ortalamaların oldukça altında kaldığını vurguladı. Şirket yetkilileri ayrıca, içerik stratejilerinde artık sadece toplam izlenme süresini bir başarı kriteri olarak görmediklerini belirtti. Yeni dönemde platformda geçirilen ham saat miktarından ziyade, bu sürenin şirkete sağladığı finansal katma değer, kullanıcı memnuniyeti ve içerik çeşitliliği gibi unsurlar başarı endeksi olarak kabul edilecek.