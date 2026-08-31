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Kaynak: İHA

Nepal’de 26 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinin bilançosu her geçen saat ağırlaşıyor.

Himalayalar’dan kopan bir buzulun neden olduğu taşkının Bhotekoshi Nehri’ne ulaşmasının ardından bölgede büyük bir sel meydana geldi.

Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA), felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 903’e yükseldiğini duyurdu.

Yetkililer ayrıca 4 bin 247 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Kayıpların 592’sinin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

KAYIPLAR ARASINDA YÜZLERCE GÖREVLİ BULUNUYOR

Sel felaketinin ardından kendisinden haber alınamayan kişiler arasında çok sayıda çalışan ve kamu görevlisinin de bulunduğu bildirildi.

Kayıpların 933’ünün hidroelektrik santrali çalışanı, 102’sinin ise asker, polis ve gümrük görevlisi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin kayıp kişilere ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

AİLELER MORGLARIN ÖNÜNDE BEKLİYOR

Felaketin ardından merkezi Nepal genelinde kimliği belirlenemeyen cesetlerin teşhis edilmesinde büyük güçlük yaşanıyor.

Kayıp yakınlarından haber almak isteyen aileler ise morglara akın ediyor. Yüzlerce kişinin, kayıp aile üyelerinin fotoğraflarını ellerinde veya cep telefonlarında taşıyarak teşhis çalışmalarının sonuçlanmasını beklediği belirtildi.

Yetkililer, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü ve arama ekiplerinin kayıplara ulaşmak için çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.