Fenerbahçe Beko'nun kilit oyuncularından Tarık Biberovic, etkileyici bir performansa imza attığı sezonun ardından NBA takımlarının dikkatini çekti.
DALLAS'TAN TARIK BIBEROVIC'E TEKLİF
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Dallas Mavericks, Tarık Biberovic'e resmi teklif yaptı. Teklifin milli oyuncunun maaş beklentisinin altında kaldığı belirtilirken görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
Tarık Biberovic'in NBA'e gitmesi halinde Fenerbahçe'nin 2 milyon dolar gelir elde edeceği de kaydedildi.
Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezon 34 maçta forma giyen Tarık Biberovic maç başına ortalama 24 dakika süre alıp 12.6 sayı, 3.5 ribaund ve 2 asist üretti.