Er Meydanında deprem: Favori pehlivan elendi

İkinci tur güreşlerinde Kırkpınar'ın favori isimleri Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk ve Mustafa Taş, rakiplerine şans tanımayarak galip geldi. 652'nci ve 656'ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci olan 'Sarı Fırtına' lakaplı İsmail Balaban ise Erkan Taş'a yenilerek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne erken veda etti.