EuroLeague Final Four yarı finalinde Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe Beko’da Tarık Biberovic açıklamalarıyla dikkat çekti.

Sarı lacivertli ekibin yıldız oyuncusu, EuroLeague’in medya günü organizasyonunda Final Four sürecini değerlendirdi.

'SARAS DENİNCE AKLA ARTIK KOÇLUĞU GELİYOR'

Başantrenör Saras Jasikevicius hakkında konuşan Tarık Biberovic, Litvanyalı çalıştırıcının disiplinine vurgu yaptı.

Biberovic, “Sırf Saras’ın Wikipedia sayfasını açınca bile EuroLeague tarihinin en iyilerinden biri olduğunu görüyorsunuz. Ancak koçluğu o kadar iyi ki oyunculuk günleri aklınıza gelmiyor bile. Artık ‘Saras’ dendiğinde aklınıza koç hali geliyor.” dedi.

'İDMANLARDAKİ YOĞUNLUĞU İNANILMAZ SEVİYEDE'

Tecrübeli koçun antrenman temposuna da değinen Tarık, “İdmanlarda gelmeden önce 10 bardak kahve içmiş gibi oluyor. Yoğunluğu inanılmaz seviyede. Yaptığınız her hatanın üzerinde duruyor çünkü bunun ileride ne kadar önemli olduğunu biliyor.” ifadelerini kullandı.

'BUNLAR TWITTER MUHABBETİ'

Olympiakos eşleşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan milli basketbolcu, sezon içindeki maçların Final Four için belirleyici olmayacağını söyledi.

Tarık Biberovic, “Oynadığımız son maç pek yakın geçmedi ama eksiklerimiz vardı. Açıkçası bunların hiçbir önemi yok, kimse bunları umursamıyor. Bunlar sadece Twitter muhabbeti.” şeklinde konuştu.

'KARŞIMIZA KİM ÇIKARSA ISIRIYORUZ'

Olympiakos’a büyük saygı duyduklarını belirten Tarık, Final Four atmosferinde mental gücün önemine vurgu yaptı.

Yıldız oyuncu, “Saras bizi hem mental hem fiziksel açıdan nasıl hazırlayacağını çok iyi biliyor. Bu sayede sahada önümüze kim çıkarsa ısırıyoruz. Final Four’da en önemli şey rakibinizden daha çok istemeniz gerekir.” dedi.