Tapu oyunu, eviniz sizden habersiz satılmış olabilir: Korumak için hemen bu 5 önlemi alın

5. Vekâletnamelerde “Süre ve Konu” kısıtlamasına gidin: Eğer fiziki olarak tapuya gidilemiyor ve bir başkasına vekâlet verilmesi gerekiyorsa, asla ucu açık “genel vekâlet” verilmemelidir. Sadece ilgili taşınmazın spesifik bir işlemi için ve mutlaka “15 gün geçerli olmak üzere” gibi süre kısıtlamaları konularak noter onayı alınmalıdır.