Yeniçağ Gazetesi
04 Temmuz 2026 Cumartesi
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem İslam Memiş altının ne zaman yükseleceğini açıkladı: Net rakam verdi

İslam Memiş altının ne zaman yükseleceğini açıkladı: Net rakam verdi

Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı canlı yayında dikkat çeken değerlendirmede bulundu. Gram altın için beklentisini açıklayan Memiş, yıl sonuna kadar test edilebilecek rakamı açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İslam Memiş altının ne zaman yükseleceğini açıkladı: Net rakam verdi - Resim: 1

A Haber canlı yayınında piyasaları değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, hafta başında sert düşüş yaşayan altın fiyatlarının yeniden toparlanmaya başladığını ifade etti.

1 8
İslam Memiş altının ne zaman yükseleceğini açıkladı: Net rakam verdi - Resim: 2

Memiş, gram altının Kapalıçarşı'da hafta içinde 5 bin 980 liraya kadar düştüğünü, fiziki piyasada ise yeniden 6 bin 100 lira seviyesine yükseldiğini ifade etti.

2 8
İslam Memiş altının ne zaman yükseleceğini açıkladı: Net rakam verdi - Resim: 3

Memiş, "Gram altın TL fiyatı hafta başında 5 bin 980 liraya kadar gerilemişti. Şu anda fiziki altın Kapalıçarşı piyasasında 6 bin 100 lira seviyesinde. Ons altın da uluslararası piyasalarda 3 bin 980 dolara kadar gerilemişti, şu anda 4 bin 182 dolar seviyesinde." ifadelerini kullandı.

3 8
İslam Memiş altının ne zaman yükseleceğini açıkladı: Net rakam verdi - Resim: 4

'TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ TOPARLANMAYI GETİRDİ'

Altındaki yükselişin ABD'den gelen verilerle başladığını ifade eden Memiş, şunları söyledi:

"Ekonomik takvim oldukça yoğundu. Tarım dışı istihdam verisi 110 bin civarında beklenirken 57 bin olarak açıklandı. Fed cephesinden de enflasyona ilişkin iyimser açıklamalar geldi. Bu gelişmeler altın fiyatlarında hızlı bir toparlanmaya neden oldu."

4 8
İslam Memiş altının ne zaman yükseleceğini açıkladı: Net rakam verdi - Resim: 5

Piyasalarda yaz dönemi nedeniyle düşük işlem hacmi bulunduğunu ifade eden Memiş, yatırımcıların kısa vadeli hareketlere aldanmaması gerektiğini belirtti.

5 8
İslam Memiş altının ne zaman yükseleceğini açıkladı: Net rakam verdi - Resim: 6

"Şu anda yaz tatili modunda olan bir piyasa var. O yüzden yükselişler başladı diyemiyoruz. Geniş bant aralığında dalgalanmalar devam edecek."

6 8
İslam Memiş altının ne zaman yükseleceğini açıkladı: Net rakam verdi - Resim: 7

Ons altında ilk etapta 4 bin-4 bin 200 dolar bandının izleneceğini belirten Memiş, daha sonra 4 bin 200-4 bin 400 dolar aralığının gündeme gelebileceğini söyledi.

7 8
İslam Memiş altının ne zaman yükseleceğini açıkladı: Net rakam verdi - Resim: 8

Gram altın için de benzer bir görünüm çizen Memiş, "İlk etapta 6 bin 100-6 bin 300 lira bandını, daha sonra ise 6 bin 700 lira seviyelerini görebiliriz." dedi.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro