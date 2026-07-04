İslam Memiş altının ne zaman yükseleceğini açıkladı: Net rakam verdi

Memiş, "Gram altın TL fiyatı hafta başında 5 bin 980 liraya kadar gerilemişti. Şu anda fiziki altın Kapalıçarşı piyasasında 6 bin 100 lira seviyesinde. Ons altın da uluslararası piyasalarda 3 bin 980 dolara kadar gerilemişti, şu anda 4 bin 182 dolar seviyesinde." ifadelerini kullandı.