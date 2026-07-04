A Haber canlı yayınında piyasaları değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, hafta başında sert düşüş yaşayan altın fiyatlarının yeniden toparlanmaya başladığını ifade etti.
İslam Memiş altının ne zaman yükseleceğini açıkladı: Net rakam verdi
Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı canlı yayında dikkat çeken değerlendirmede bulundu. Gram altın için beklentisini açıklayan Memiş, yıl sonuna kadar test edilebilecek rakamı açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Memiş, gram altının Kapalıçarşı'da hafta içinde 5 bin 980 liraya kadar düştüğünü, fiziki piyasada ise yeniden 6 bin 100 lira seviyesine yükseldiğini ifade etti.
Memiş, "Gram altın TL fiyatı hafta başında 5 bin 980 liraya kadar gerilemişti. Şu anda fiziki altın Kapalıçarşı piyasasında 6 bin 100 lira seviyesinde. Ons altın da uluslararası piyasalarda 3 bin 980 dolara kadar gerilemişti, şu anda 4 bin 182 dolar seviyesinde." ifadelerini kullandı.
'TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ TOPARLANMAYI GETİRDİ'
Altındaki yükselişin ABD'den gelen verilerle başladığını ifade eden Memiş, şunları söyledi:
"Ekonomik takvim oldukça yoğundu. Tarım dışı istihdam verisi 110 bin civarında beklenirken 57 bin olarak açıklandı. Fed cephesinden de enflasyona ilişkin iyimser açıklamalar geldi. Bu gelişmeler altın fiyatlarında hızlı bir toparlanmaya neden oldu."
Piyasalarda yaz dönemi nedeniyle düşük işlem hacmi bulunduğunu ifade eden Memiş, yatırımcıların kısa vadeli hareketlere aldanmaması gerektiğini belirtti.
"Şu anda yaz tatili modunda olan bir piyasa var. O yüzden yükselişler başladı diyemiyoruz. Geniş bant aralığında dalgalanmalar devam edecek."
Ons altında ilk etapta 4 bin-4 bin 200 dolar bandının izleneceğini belirten Memiş, daha sonra 4 bin 200-4 bin 400 dolar aralığının gündeme gelebileceğini söyledi.
Gram altın için de benzer bir görünüm çizen Memiş, "İlk etapta 6 bin 100-6 bin 300 lira bandını, daha sonra ise 6 bin 700 lira seviyelerini görebiliriz." dedi.