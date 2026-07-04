Selçuk Geçer: Altın kırıp geçirecek diyerek altının yükseleceği seviyeyi açıkladı

Gördüğünüz gibi finansal sektörle ilgili de artık özellikle yabancılar olumsuz bir beklenti içerisine girmeye başladılar. Otomobil pazarı ciddi anlamda daralıyor. Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %8.19'luk bir düşüş var. Şirketler patır patır batıyor. Kur her an patlamaya hazır bir bomba. Faizler yüksek seviyesini koruyarak şirketlerin finansmana ulaşmasını engelliyor. İlk 5 ayda 1.2 trilyon liralık faiz gideri var. Londralı tefecilere ödeyeceğimiz bu parayı karşılayabilmek için de mümkün olduğunca vatandaşın ümüğünü sonuna kadar sıkıyorlar. Büyük baba şirketlerin vergileri silinirken KOBİ'lerin vergi borçlarını arttırıyorlar. Benzine, köprüye, otoyola, sağlığa zam yapılıyor. Az yapılan zamlarla maaşımız iyice güdükleşirken alım gücümüz dibe vurduruluyor. Oysa son 3 sene içerisinde adam gibi bir milli ekonomi ve kalkınma politikası uygulansaydı çiftçi, işçi, üretici, sanayici rahat bir nefes almış olurdu."