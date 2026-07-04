Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Uzmanı İsa Karakaş, bugünkü köşesinde 20 milyonu aşkın memur ve emekliyi yakından ilgilendiren 2026 yılı temmuz zammı tablosunu analiz etti.
SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli ve memur bu zammı alamayacak
SGK Uzmanı İsa Karakaş, unutulan 'seyyanen zam' sözü yüzünden 57 bin liraya çıkması gereken en düşük memur emeklisi maaşının nasıl 27 bin lira seviyesinde kaldığını açıkladı.Gülsüm Hülya Sundu
TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla netleşen zam oranlarını değerlendiren Karakaş, memur ve memur emeklilerinin resmi enflasyonun dahi gerisinde kaldığına dikkat çekerek uygulanan politikalardaki adaletsizliklere vurgu yaptı.
Karakaş'ın aktardığı verilere göre, ilk 5 ayın birikimli toplamı olan yüzde 16,60’lık artışa haziran ayındaki yüzde 0,99’luk verinin eklenmesiyle 6 aylık kümülatif enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıyacak.
Ancak toplu sözleşme hükümleri gereği memur ve memur emeklileri için bu oran yüzde 13,52'de kaldı.
Bu durumu büyük bir haksızlık olarak nitelendiren Karakaş, memur ve emeklisinin resmi enflasyonun bile yüzde 4,24 oranında altında kaldığını ve bu eksi güncellemenin milyonlarca vatandaşı geçim derdiyle baş başa bıraktığını ifade etti.
Hükümetin TBMM'ye sunduğu kanun teklifiyle en düşük emekli maaşının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini de değerlendiren uzman isim, bu durumun yeni bir adaletsizlik yarattığına dikkat çekti.
Karakaş yazısında, 2019 yılında yalnızca 800 bin kişiyi kapsayan taban maaş uygulamasının mevcut sistemle 5 milyonu aşkın emekliyi kapsar hâle geldiğini belirtti.
Kök maaşı düşük olanların yüzde 100’e yakın devlet desteği aldığını, buna karşılık yıllarca yüksek prim ödeyip sisteme daha fazla katkı sunan emeklilere neredeyse hiçbir destek yansımadığını vurgulayan Karakaş, Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre yüksek prim ödeyen bu kesime yönelik temmuz ayında herhangi bir refah payı verilmesinin planlanmadığını ifade etti.
Karakaş'ın yazısındaki en çarpıcı detaylardan biri de 2023 yılından bu yana memur emeklilerinin beklediği seyyanen zam sözünün akıbeti oldu.
İlk açıklandığında 8 bin 77 TL olan bu artışın günümüzdeki kümülatif karşılığının 22 bin TL'yi aştığını belirten Karakaş, mevcut durumda en düşük memur emeklisi maaşının 27.877 TL seviyesinde olduğunu hatırlattı.
Eğer verilen sözler tutulsaydı ve yüzde 13,52'lik temmuz güncellemesine bu seyyanen artış eklenseydi, en düşük memur emeklisinin maaşının 57 bin TL’ye ulaşacağının altını çizdi.
Ancak Ankara kulislerinden gelen mesajların toplu sözleşmede ne varsa o kadar yönünde olduğunu belirten Karakaş, seyyanen zammın tamamen masadan kalktığını aktardı.