Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Yargıtay’dan flaş emsal ‘Emekli maaşı’ kararı

Yargıtay’dan flaş emsal ‘Emekli maaşı’ kararı

Yargıtay, emekli maaşlarından yapılan haksız kesintilerle ilgili milyonlarca vatandaşa emsal teşkil edecek tarihi bir karara imza attı.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Yargıtay’dan flaş emsal ‘Emekli maaşı’ kararı - Resim: 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile emeklileri zaman zaman karşı karşıya getiren maaş kesintisi uygulamalarıyla ilgili Yargıtay'dan son derece kritik bir karar çıktı.

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Yargıtay’dan flaş emsal ‘Emekli maaşı’ kararı - Resim: 2

Verilen emsal niteliğindeki bu yargı kararı, benzer durumlardan mağduriyet yaşayan emekliler için önemli bir dayanak oluşturacak.

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Yargıtay’dan flaş emsal ‘Emekli maaşı’ kararı - Resim: 3

Birgün'de yer alan habere göre; olayın merkezinde, çalışırken iş sözleşmesi haksız yere feshedilen ve hukuk mücadelesi başlatan bir işçi yer alıyor.

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Yargıtay’dan flaş emsal ‘Emekli maaşı’ kararı - Resim: 4

İş Mahkemesi'ne başvurarak 'işe iade' davası açan ve bu davayı kazanan işçi, mahkeme kararına rağmen işveren tarafından fiilen tekrar işe başlatılmadı.

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Yargıtay’dan flaş emsal ‘Emekli maaşı’ kararı - Resim: 5

Krizin fitilini ateşleyen gelişme ise işverenin tutumu oldu. İşçi fiilen çalıştırılmadığı halde, işveren tarafından SGK'ya sanki işbaşı yapmış ve çalışıyormuş gibi resmi bildirimde bulunuldu.

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Yargıtay’dan flaş emsal ‘Emekli maaşı’ kararı - Resim: 6

İlerleyen süreçte emeklilik hakkı kazanan işçi, bu sahte bildirimin kurbanı oldu.

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Yargıtay’dan flaş emsal ‘Emekli maaşı’ kararı - Resim: 7

SGK, vatandaşın o dönemde çalışıyor gözüktüğünü gerekçe göstererek, ödenen emekli aylıklarının geri iadesini talep eden bir işlem başlattı ve emekli maaşından kesintiler yapmaya başladı.

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Yargıtay’dan flaş emsal ‘Emekli maaşı’ kararı - Resim: 8

Maaşında kesintiler gören emekli vatandaş, söz konusu dönemde hiçbir şekilde fiili bir çalışmasının bulunmadığını kanıtlamak üzere tekrar yargı yoluna başvurdu.

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Yargıtay’dan flaş emsal ‘Emekli maaşı’ kararı - Resim: 9

Diyarbakır 7. İş Mahkemesi'nde açılan "menfi tespit, kurum işleminin iptali ve yapılan kesintilerin iadesi" davasında mahkeme, işçinin beyanlarını haklı bularak SGK'nın kesinti işlemini iptal etti ve paraların iadesine karar verdi.

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Yargıtay’dan flaş emsal ‘Emekli maaşı’ kararı - Resim: 10

İlk derece mahkemesinin verdiği bu karar sonrası pes etmeyen SGK, dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Ancak Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi, SGK'nın itirazını reddetti.

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Yargıtay’dan flaş emsal ‘Emekli maaşı’ kararı - Resim: 11

Hukuk mücadelesi İstinaf'tan sonra Yargıtay'a taşındı. Dosyayı detaylı bir şekilde inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, emekli işçiyi sonuna kadar haklı bularak emsal niteliğinde bir sonuca imza attı.

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Yargıtay’dan flaş emsal ‘Emekli maaşı’ kararı - Resim: 12

İstinaf Mahkemesi'nin kararını onayan Yargıtay, haksız yere yapılan kesintilerin emekliye iade edilmesine kesin olarak hükmetti. Dosya, gerekli işlemlerin yapılması için ilk derece mahkemesine gönderildi.

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