Amerikan Basketbol Ligi (NBA) mücadelesinde Oklahoma City Thunder, sahasında Detroit Pistons’ı uzatmada 114-110 mağlup etti. Shai Gilgeous-Alexander 47 sayı, 5 ribaunt ve 3 asistle takımın öne çıkan ismi oldu. Ajay Mitchell 14, Chet Holmgren 13 sayı ve 9 ribauntla katkı sağladı.

Bu sezon NBA’de 60 galibiyet alan ilk takım unvanını elde eden Thunder, tarihindeki ilk üst üste iki sezonda 60 galibiyet başarısını yakaladı.

Detroit Pistons’ta ise Paul Reed 21 sayı, 10 ribaunt; Javonte Green 19, Kevin Huerter 17 sayı kaydetti.