Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yasalaşma süreci devam eden düzenleme, kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Söz konusu değişiklikle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına bağlı olarak uygulanan mal varlığı dondurma işlemlerinde Hazine ve Maliye Bakanı’na geçici yetki verilmesi öngörülüyor.

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi ise bu düzenlemeyi, Cumhurbaşkanı’nın yetkisinin fiilen etkisiz hale geleceği şeklinde yorumladığı haberde kararların hızlı şekilde Bakanlık tarafından uygulanmasının Cumhurbaşkanı’nın değerlendirme alanını ortadan kaldıracağı iddia edildi.

MASAK’TAN NET YANIT

Tartışmalar üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan resmi açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. MASAK’ın açıklaması “Yenişafak ve iktidar arasında yeni gerilim” olarak değerlendirildi. Açıklamada, düzenlemenin uluslararası yükümlülükler kapsamında hazırlandığı ve özellikle FATF tavsiyeleri doğrultusunda gecikmelerin önüne geçmeyi amaçladığı belirtildi.

MASAK, geçici dondurma kararlarının yalnızca acil durumlar için ve sınırlı süreyle uygulanacağını, nihai kararın ise her durumda Cumhurbaşkanı tarafından verileceğini açıkça ifade etti. Ayrıca sürecin Cumhurbaşkanlığı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüleceği de kaydedildi.