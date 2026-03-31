Yıllardır hem sesi hem de duruşuyla sanat dünyasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan Emel Sayın, geçmişe uzanan bir anısını dile getirdi.
Emel Sayın’dan yıllar sonra gelen Kemal Sunal itirafı: Gözyaşlarıyla anlattı
Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz sesi ve Yeşilçam’ın zarafet simgelerinden Emel Sayın, katıldığı bir televizyon programında Kemal Sunal’a dair pek bilinmeyen bir yönü paylaştı. Usta sanatçı, Sunal’ın kimselere duyurmadan yaptığı iyilikleri anlatarak izleyenlere duygusal anlar yaşattı.Derleyen: Cansu İşcan
“Mavi Boncuk” filminde birlikte rol aldığı Kemal Sunal’ın set arkasındaki halinin, kamera önündeki enerjisinden oldukça farklı olduğunu belirten Sayın, onun sessiz ve mesafeli tavrının dikkatini çektiğini ifade etti.
Sunal’ı bir süre uzaktan gözlemlediğini anlatan sanatçı, onun ihtiyaç sahiplerine kimse fark etmeden yardım ettiğine tanık olduğunu söyledi. O dönemlerde maddi şartların bugüne kıyasla daha zor olduğunu vurgulayan Sayın, bu davranışın kendisinde büyük bir saygı ve sevgi uyandırdığını dile getirdi. Bu anı sayesinde Sunal’ın ne kadar iyi kalpli biri olduğunu daha iyi anladığını da sözlerine ekledi.
Öte yandan Emel Sayın, sosyal medyada da aktifliğini sürdürüyor. Geçmiş yıllara ait ikonik tarzını yansıtan bir fotoğrafını paylaşan sanatçı, zarafetiyle yine hayranlarının beğenisini topladı. Siyah ve altın detaylı kıyafeti ile dikkat çeken Sayın’a takipçileri, “Zaman sana dokunmamış” ve “Asaletin tanımı” gibi yorumlar yaptı.
Hem sinemadaki naif duruşu hem de kendine özgü sesiyle yıllara meydan okuyan sanatçı, Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden biri olmayı sürdürüyor. 60 yılı aşkın sanat kariyeri boyunca sahnedeki duruşu ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesi kazanan Sayın, hâlâ ilham vermeye devam ediyor.
Son olarak şan eğitmeni Günay Acar ile yaptığı prova anlarını paylaşan sanatçı, hayranlarından büyük ilgi gördü. Takipçileri, “Bir Emel Sayın daha kolay yetişmez” yorumlarıyla sanatçıya olan hayranlıklarını dile getirdi.