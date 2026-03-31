Anasayfa Yaşam TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en uzun ömürlü şehirleri hangileri?

TÜİK verilerine göre Türkiye’de en uzun yaşam süresiyle öne çıkan şehirler belli oldu. Yapılan araştırmada kadınların erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşadığı görüldü. Şehir şehir sıralamada Karadeniz ve Doğu Anadolu illeri üst sıralarda yer aldı.

Cansu İşcan Cansu İşcan
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı veriler, Türkiye’de illere göre ortalama yaşam sürelerini ortaya koydu.

Buna göre vatandaşların en uzun yaşadığı şehirler netleşti. Türkiye genelinde ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak belirlendi. Kadınlar erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşıyor.

İşte yaşam süresinde öne çıkan iller:

1- Trabzon

Kadın: 83,8 yıl

Erkek: 76,8 yıl

Ortalama: 80,3 yıl

2- Tunceli

Kadın: 84,1 yıl

Erkek: 77,0 yıl

Ortalama: 80,3 yıl

3- Ordu

Kadın: 83,0 yıl

Erkek: 77,2 yıl

Ortalama: 80,0 yıl

4- Rize

Kadın: 83,3 yıl

Erkek: 75,5 yıl

Ortalama: 79,4 yıl

5- Bayburt

Kadın: 81,4 yıl

Erkek: 77,0 yıl

Ortalama: 79,2 yıl

7- Sinop

Kadın: 81,8 yıl

Erkek: 75,7 yıl

Ortalama: 78,6 yıl

8- Sivas

Kadın: 81,2 yıl

Erkek: 75,9 yıl

Ortalama: 78,5 yıl

9- Aksaray

Kadın: 81,5 yıl

Erkek: 75,5 yıl

Ortalama: 78,5 yıl

10- Zonguldak

Kadın: 81,0 yıl

Erkek: 75,5 yıl

Ortalama: 78,2 yıl

11-Gümüşhane

Kadın: 83,5 yıl

Erkek: 78,1 yıl

Ortalama: 80,8 yıl

