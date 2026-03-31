Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı veriler, Türkiye’de illere göre ortalama yaşam sürelerini ortaya koydu.
TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en uzun ömürlü şehirleri hangileri?
TÜİK verilerine göre Türkiye’de en uzun yaşam süresiyle öne çıkan şehirler belli oldu. Yapılan araştırmada kadınların erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşadığı görüldü. Şehir şehir sıralamada Karadeniz ve Doğu Anadolu illeri üst sıralarda yer aldı.Cansu İşcan
Buna göre vatandaşların en uzun yaşadığı şehirler netleşti. Türkiye genelinde ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak belirlendi. Kadınlar erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşıyor.
İşte yaşam süresinde öne çıkan iller:
1- Trabzon
Kadın: 83,8 yıl
Erkek: 76,8 yıl
Ortalama: 80,3 yıl
2- Tunceli
Kadın: 84,1 yıl
Erkek: 77,0 yıl
Ortalama: 80,3 yıl
3- Ordu
Kadın: 83,0 yıl
Erkek: 77,2 yıl
Ortalama: 80,0 yıl
4- Rize
Kadın: 83,3 yıl
Erkek: 75,5 yıl
Ortalama: 79,4 yıl
5- Bayburt
Kadın: 81,4 yıl
Erkek: 77,0 yıl
Ortalama: 79,2 yıl
7- Sinop
Kadın: 81,8 yıl
Erkek: 75,7 yıl
Ortalama: 78,6 yıl
8- Sivas
Kadın: 81,2 yıl
Erkek: 75,9 yıl
Ortalama: 78,5 yıl
9- Aksaray
Kadın: 81,5 yıl
Erkek: 75,5 yıl
Ortalama: 78,5 yıl
10- Zonguldak
Kadın: 81,0 yıl
Erkek: 75,5 yıl
Ortalama: 78,2 yıl
11-Gümüşhane
Kadın: 83,5 yıl
Erkek: 78,1 yıl
Ortalama: 80,8 yıl