31 Mart 2026 Salı
Kosova-Türkiye maçının galibi Dünya Kupası'nda hangi ülkelerle karşılaşacak?

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova’yı geçmesi halinde 2026 Dünya Kupası’nda karşılaşacağı rakipler ve maç tarihleri netleşti. İşte detaylar…

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı Ferdi’nin attığı golle deviren A Milli Takımımız, finale yükseldi.

Türkiye'nin rakibi ise Slovakya'yı 4-3 mağlup eden Kosova oldu.

SON 1 ADIM

A Milli Takımımız, bugün saat 21.45’te deplasmanda Kosova ile karşılaşacak. Bu maçı geçtiğimiz takdirde 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermiş olacağız.

D GRUBU

Türkiye, Kosova’yı elemesi durumunda D Grubu’nda dünya futbolunun farklı ekollerini temsil eden rakiplerle karşılaşacak.

EN GÜÇLÜ RAKİP ABD

Grubun en güçlü seri başı, ev sahibi avantajıyla ABD olacak.

DİĞER 2 RAKİP

- Asya elemelerinden gelen disiplinli futboluyla tanınan Avustralya,

- Güney Amerika’nın sert savunmasıyla bilinen Paraguay olacak.

Millilerimiz, bu gruptan çıkmak için üç farklı kıtanın temsilcilerine karşı ter dökecek. Biletler alındığı takdirde Türkiye’nin grup aşamasındaki fikstürü de şimdiden netleşmiş olacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Takım, grubun ilk maçında 13 Haziran tarihinde Avustralya ile karşılaşacak.

İkinci randevu 19 Haziran’da Paraguay ile oynanacak.

Grubun ve turnuvanın en kritik karşılaşması ise 25 Haziran’da ev sahibi ABD’ye karşı gerçekleşecek.

2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR? MAÇ TAKVİMİ

Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026

Son 32: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026

Son 16: 4 – 7 Temmuz 2026

Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026

Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026

3.'lük Müsabakası: 18 Temmuz 2026

Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)

DÜNYA KUPASI NEREDE OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası, turnuva tarihinin 23. organizasyonu olarak Kuzey Amerika kıtasında gerçekleştirilecek. Dev organizasyona Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ev sahipliği yapacak. Bu iş birliğiyle, Dünya Kupası tarihinde ilk kez üç ülkenin turnuvayı ortaklaşa düzenlemesi sağlanmış olacak.

