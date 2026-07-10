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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara’da 7- 8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen 36. NATO Zirvesi’ne birçok devlet başkanı ve eşleri katıldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, devlet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü’nde ağırlarken programın en çok konuşulan detayı sonradan ortaya çıktı.

Çankaya Köşkü’nde düzenlenen program kapsamında, devlet başkanlarının eşleri karşılanırken "Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak" temalı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

AJDA PEKKAN SAHNE ALMIŞ!

Düzenlenen programda dikkat çeken bir detay açığa çıktı. Gazeteci Fulya Öztürk’ün aktardığına göre, liderlerin eşleri için verilen yemekte şarkıcı Ajda Pekkan sahne aldı.

AÇILIŞ KONUŞMASINDA YAPAY ZEKA VURGUSU!

"Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak" isimli toplantının açılış konuşmasını yapan Emine Erdoğan ise, dijital dünyanın çocukları nasıl etkilediğini aktardı. Konuşmasında, "Araştırmalar, gençlerin üçte birinin yapay zekâyla konuşmayı, insanlarla konuşmaya tercih ettiğini gösteriyor. Yapay zekâ artık yeni neslin sırdaşı ve akıl hocası." ifadelerini kullanan Erdoğan, çocukların sadece zararlı içeriklerle değil, algoritmaların yönlendirdiği dijital düzenle de karşı karşıya olduğunu ifade etti.

DEVLET BAŞKANLARININ EŞLERİNE BİRÇOK ÖZEL LEZZET SUNULDU!

Gerçekleşen toplantının ardından devlet başkanlarının eşleri öğle yemeğinde bir araya geldi. Lider eşlerine Türk mutfağından fava, Urla enginarı, Anadolu usulü kabak çiçeği dolması, asma yaprağı dolması, Keşkek ve Emiralem çileği gibi birçok özel lezzet sunuldu.