Akaryakıt fiyatları, Orta Doğu'daki gelişmeler doğrultusunda artış gösteriyor.
Motorine bir zam daha geldi: 1 haftada 5 lirayı aştı
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmasının ardından 68 dolar seviyelerine kadar düşen brent petrol yeniden 76 dolar seviyelerine yükseldi. Hafta boyu akaryakıta gelen zamlara bir yenisi daha eklendi.Aykut Metehan
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Benzin, LGP ve motorine hafta boyu peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi.
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Gece yarısı pompaya yansıyan zamla birlikte motorinin litresi 3 lira 10 kuruş daha arttı.
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Bu zamla birlikte motorine 1 haftada 5 lira 15 kuruşluk bir zam gelmiş oldu.
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10 Temmuz Cuma günü güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
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İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 62.90 TL
Motorin: 69.88 TL
LPG: 31.19 TL
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İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 62.72 TL
Motorin: 69.73 TL
LPG: 30.59 TL
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Ankara:
Benzin: 63.86 TL
Motorin: 70.99 TL
LPG: 31.19 TL
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İzmir:
Benzin: 64.12 TL
Motorin: 71.26 TL
LPG: 30.99 TL
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