Yeniçağ Gazetesi
10 Temmuz 2026 Cuma
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Anasayfa Gündem Motorine bir zam daha geldi: 1 haftada 5 lirayı aştı

Motorine bir zam daha geldi: 1 haftada 5 lirayı aştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmasının ardından 68 dolar seviyelerine kadar düşen brent petrol yeniden 76 dolar seviyelerine yükseldi. Hafta boyu akaryakıta gelen zamlara bir yenisi daha eklendi.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Motorine bir zam daha geldi: 1 haftada 5 lirayı aştı - Resim: 1

Akaryakıt fiyatları, Orta Doğu'daki gelişmeler doğrultusunda artış gösteriyor.

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Motorine bir zam daha geldi: 1 haftada 5 lirayı aştı - Resim: 2

Benzin, LGP ve motorine hafta boyu peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi.

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Motorine bir zam daha geldi: 1 haftada 5 lirayı aştı - Resim: 3

Gece yarısı pompaya yansıyan zamla birlikte motorinin litresi 3 lira 10 kuruş daha arttı.

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Motorine bir zam daha geldi: 1 haftada 5 lirayı aştı - Resim: 4

Bu zamla birlikte motorine 1 haftada 5 lira 15 kuruşluk bir zam gelmiş oldu.

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Motorine bir zam daha geldi: 1 haftada 5 lirayı aştı - Resim: 5

10 Temmuz Cuma günü güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

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Motorine bir zam daha geldi: 1 haftada 5 lirayı aştı - Resim: 6

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.90 TL

Motorin: 69.88 TL

LPG: 31.19 TL

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Motorine bir zam daha geldi: 1 haftada 5 lirayı aştı - Resim: 7

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.72 TL

Motorin: 69.73 TL

LPG: 30.59 TL

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Motorine bir zam daha geldi: 1 haftada 5 lirayı aştı - Resim: 8

Ankara:

Benzin: 63.86 TL

Motorin: 70.99 TL

LPG: 31.19 TL

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Motorine bir zam daha geldi: 1 haftada 5 lirayı aştı - Resim: 9

İzmir:

Benzin: 64.12 TL

Motorin: 71.26 TL

LPG: 30.99 TL

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