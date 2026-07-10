TMSF duyurdu: Yenidoğan Çetesi'nin hastanesi dev paraya satılıyor

BİRİNCİ HASTANESİ İÇİN 546 MİLYON 500 BİN LİRALIK DEĞER BİÇİLDİ

İhalede, Birinci Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün muhammen bedeli 546 milyon 500 bin lira olarak belirlendi. Satış işlemi, kapalı zarfla teklif alma ve ardından açık artırma yöntemiyle yapılacak.