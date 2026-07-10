TMSF’nin Birinci Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün satışına ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yenidoğan soruşturmasında adı geçen Birinci Hastanesi'nin ilanında satışa konu bütünlüğün muhammen bedeli de belli oldu.
TMSF duyurdu: Yenidoğan Çetesi'nin hastanesi dev paraya satılıyor
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Yenidoğan Çetesi'nin hastanesi Birinci Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkardı. İhale kapsamında hastanenin satış işlemi, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek.Kaynak: AA
BİRİNCİ HASTANESİ İÇİN 546 MİLYON 500 BİN LİRALIK DEĞER BİÇİLDİ
İhalede, Birinci Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün muhammen bedeli 546 milyon 500 bin lira olarak belirlendi. Satış işlemi, kapalı zarfla teklif alma ve ardından açık artırma yöntemiyle yapılacak.
İhaleye katılmak isteyenlerin belirlenen şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu kapsamda katılımcıların 54 milyon 650 bin lira teminat ücreti yatırması şartı bulunuyor.
TEKLİFLER İÇİN SON TARİH 28 TEMMUZ
İhaleye ilişkin teklifler, 28 Temmuz saat 16.00’ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içerisinde TMSF’ye teslim edilecek.
Kapalı zarf aşamasının ardından gerçekleştirilecek açık artırma ise 29 Temmuz saat 11.00’de TMSF’nin İstanbul Esentepe’de bulunan binasında yapılacak.
TMSF tarafından düzenlenen ihalenin sonucu, yapılacak değerlendirmelerin ardından kesinleşecek.