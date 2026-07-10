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Kaynak: İHA

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme, daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara karara göre Gürsel Tekin görevine devam edecek.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması istemiyle açılan davada, tedbir kararının devamına karar verdi. Gürsel Tekin çağrı heyeti başkanlığına devam edecek, bir sonraki duruşma 16 Ekim’de görülecek.