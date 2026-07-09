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Kaynak: AA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Zaharova, zirvenin NATO içinde yaşanan görüş ayrılıklarını gideremediğini savunurken, İttifak'ın temel politikasının değişmediğini ileri sürdü.

Zaharova, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin zirveyi "çığır açıcı" olarak nitelendirmesine karşın toplantıdan somut bir sonuç çıkmadığını iddia etti. Avrupa ülkeleri ile Kanada'nın, ABD'nin güvenlik politikalarına bağlılık mesajları verdiğini belirten Zaharova, bunun İttifak içindeki sorunları çözmediğini savundu.

"RUSYA İLE ÇATIŞMAYA HAZIRLANILIYOR"

NATO'nun savunma politikalarının doğrudan Rusya'yı hedef aldığını öne süren Zaharova, Avrupa kıtasının askerileştirildiğini, savunma kapasitesinin artırıldığını ve Rusya ile silahlı çatışmaya hazırlık yapıldığını iddia etti.

Mevcut Avrupa yönetimlerinin Rusya karşıtı politikaları benimsediğini savunan Zaharova, bu yaklaşımın kıtadaki askeri gerilimi artırdığını ve Avrupa'nın ekonomik kaynaklarını tükettiğini öne sürdü.

ABD VE NATO İLİŞKİLERİNE DE DEĞİNDİ

Açıklamasında ABD'nin NATO'dan duyduğu memnuniyetsizliğe de değinen Zaharova, Washington yönetiminin bazı konularda müttefiklerinden beklediği desteği alamadığını iddia etti.

NATO ülkelerinin savunma harcamalarının 2026 yılında 1,8 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini hatırlatan Zaharova, bu kaynakların farklı alanlarda kullanılabileceğini savundu.

UKRAYNA AÇIKLAMASI

Zaharova, NATO'nun Ukrayna'ya yönelik askeri desteğini de eleştirerek, Batılı ülkelerin Kiev yönetimini jeopolitik hedefleri doğrultusunda kullandığını öne sürdü.

Ankara'daki zirvede Ukrayna'ya bu yıl 70 milyar avroluk askeri yardım taahhüdünde bulunulduğunu hatırlatan Zaharova, benzer destek seviyesinin 2027 yılında da sürdürülmesinin planlandığını belirtti.