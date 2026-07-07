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NATO Zirvesi, öncesi ve sonrasıyla çok konuşulacağa benziyor. Ankara her geçen güne yeni operasyon ve gözaltı dalgaları ile uyanırken gazeteciler, akademisyenler gözaltına alınıyor.

Liderler Zirvesi'ni takip etmek isteyen gazetecilerin akredite edilmemesi sonrası sosyal medyada gündem olan bir başka konu ise basın mensuplarına dağıtılan çantalar oldu. Çantaların içerisinde Çin menşeli termos ve Atatürksüz 5 lira bulunması oldukça tepki çekmişti.

Sosyal medyada paylaşılan bir gönderide ise, zirvenin niteliğinden çok niceliğinin konuşulduğu bir kez daha ortaya çıktı. Faruk Baybars adlı kullanıcı x hesabından yaptığı paylaşımda NATO zirvesinin önemini adeta basına dağıtılan bir çantaya indirgedi. Bilinçsiz bir tutum olarak değerlendirilen bu gönderi hakkında zirveyi takip edenlere "vizyon" eleştirisi yapıldı.

Baybars şu ifadeleri kullanmıştı:

Bazı basın mensupları, NATO Zirvesi akreditasyonunu alamayınca zirvenin içeriğinden çok, gündem bir anda kapıdan içeri girememeleri olmuştu.

Bugün ise zirveye katılacak basın mensuplarına verilecek hediye çantayı görünce, bazıları zirveden sonra bir de o çantayı kaçırdığına üzülecek gibi.

NE OLMUŞTU?

NATO Liderler Zirvesi'ni resmi olarak takip etmek için akreditasyon başvurusu yapan gazeteciler ret cevabıyla karşılaşmıştı. Türkiye'de birçok basın kuruluşu ve gazeteci zirveyi takip edemiyor. Bunun ötesinde dün sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda da basına dağıtılan çantanın içeriği eleştiri konusu olmuştu.