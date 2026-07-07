Perakende devinden market raflarında büyük indirim dalgası... Trump duyurdu

ABD'nin en büyük perakendecilerinden Walmart'ın, ülkenin 250. "doğum gününü" kutlamak amacıyla, yönetimin talebi üzerine fiyatlarda "büyük bir indirime gideceği" konusunda bilgilendirildiğini belirten Trump, "Walmart, diğer pek çok ürünün yanı sıra özellikle kıymanın fiyatını neredeyse yüzde 15 oranında düşürecek. Bu, ABD'yi seven ve gerçekten vatansever bir şirket olan Walmart'tan akıllıca alışveriş yapan milyonlarca Amerikalı için çok büyük bir olay." ifadelerini kullandı.