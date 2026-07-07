Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Perakende devinden market raflarında büyük indirim dalgası... Trump duyurdu

Perakende devinden market raflarında büyük indirim dalgası... Trump duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin talebi üzerine perakende devi Walmart'ın ülkenin 250'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla fiyatlarda "büyük bir indirime gideceğini" ve özellikle kıyma fiyatını yaklaşık yüzde 15 düşüreceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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Perakende devinden market raflarında büyük indirim dalgası... Trump duyurdu - Resim: 1

Amerika'nın dev perakende şirketi Walmart ürünlerinde büyük indirime gidiyor.

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Perakende devinden market raflarında büyük indirim dalgası... Trump duyurdu - Resim: 2

​​​​​​​Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

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Perakende devinden market raflarında büyük indirim dalgası... Trump duyurdu - Resim: 3

ABD'nin en büyük perakendecilerinden Walmart'ın, ülkenin 250. "doğum gününü" kutlamak amacıyla, yönetimin talebi üzerine fiyatlarda "büyük bir indirime gideceği" konusunda bilgilendirildiğini belirten Trump, "Walmart, diğer pek çok ürünün yanı sıra özellikle kıymanın fiyatını neredeyse yüzde 15 oranında düşürecek. Bu, ABD'yi seven ve gerçekten vatansever bir şirket olan Walmart'tan akıllıca alışveriş yapan milyonlarca Amerikalı için çok büyük bir olay." ifadelerini kullandı.

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Perakende devinden market raflarında büyük indirim dalgası... Trump duyurdu - Resim: 4

Trump, bir önceki yönetimin "tarihin en kötü enflasyon kriziyle yükselttiği fiyatları" aşağı çektiklerini öne sürerek, söz verdiği gibi petrol fiyatlarının hızla düştüğünü, yumurta ve reçeteli ilaçlarla pompadaki benzin fiyatının da gerilediğini anlattı.

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Perakende devinden market raflarında büyük indirim dalgası... Trump duyurdu - Resim: 5

Walmart'ın büyük ve cesur bir adım atarak öne çıktığına işaret eden Trump, "Diğer perakendeciler de bu gerçek vatanseverlerin izinden gitmeli." ifadesine yer verdi.

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