Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Temmuz Salı gününe ilişkin kritik hava durumu haritasını yayınladı. Rapora göre bugün özellikle öğle saatlerinden itibaren yurdun belirli bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Saat 12.00 ile 18.00 (Öğle) arasında zirve yapması beklenen hava hareketlerinde; Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu genelinde gök gürültülü sağanak yağış görülürken, özellikle Trabzon, Rize, Artvin ve Erzurum çevreleri için "Kuvvetli Yağış" alarmı verildi.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

Akşam saatlerine doğru (18.00 - 24.00) Doğu Akdeniz kıyılarında (Hatay, Adana, Mersin) yağış alanının daralması bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuzeydoğu yönlü (Poyraz) rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreyi bulması bekleniyor. Bu kuvvetli rüzgar gece yarısına kadar etkisini sürdürecek.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

Yurdun diğer kesimlerinde ise; Güneydoğu Anadolu genelinde güneşli ve sıcak hava etkisini korurken; Marmara, İç Anadolu ve Batı Karadeniz genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzü hakim olacak.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 31°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

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