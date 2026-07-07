Güneş enerjisiyle temiz su üretiyor
İtalyan tasarımcı Gabriele Diamanti tarafından geliştirilen "Eliodomestico", deniz suyunu yalnızca güneşin ısısından yararlanarak içme suyuna dönüştürebiliyor. Sistem herhangi bir elektrik kaynağına ihtiyaç duymadan çalışıyor.
Elektrik ve filtre gerektirmiyor: Deniz suyunu içme suyuna dönüştüren sistem geliştirildi
İtalyan tasarımcı Gabriele Diamanti'nin geliştirdiği "Eliodomestico" adlı sistem, yalnızca güneş enerjisini kullanarak deniz suyunu içilebilir suya dönüştürüyor. Elektrik, yakıt ve filtre gerektirmeyen cihazın günde yaklaşık 5 litre temiz su üretebildiği belirtiliyor.Kaynak: Diğer
Güneş enerjisiyle temiz su üretiyor
Filtre ve yakıt kullanmıyor
Tamamen doğal buharlaşma ve yoğunlaşma prensibiyle çalışan cihazda filtre, yakıt ya da karmaşık mekanik parçalar bulunmuyor. Pişmiş toprak, geri dönüştürülmüş plastik ve çinko gibi kolay temin edilebilen malzemeler kullanılıyor.
Günde yaklaşık 5 litre su elde ediliyor
Sistemin üst bölümüne deniz ya da tuzlu su ekleniyor. Güneş ışığıyla buharlaşan su, alt haznede yeniden yoğunlaşarak içilebilir hale geliyor. Bu yöntemle günlük yaklaşık 5 litre temiz su üretilebiliyor.
Temiz suya erişimin zor olduğu bölgeler hedefleniyor
Diamanti'nin projeyi geliştirirken özellikle temiz su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgeleri hedef aldığı belirtiliyor. Düşük maliyetli yapısı sayesinde yerel ustalar tarafından da üretilebilecek şekilde tasarlanan sistem, uluslararası tasarım yarışmalarında da dikkat çekti.
Elektrik altyapısı olmayan yerler için alternatif çözüm
Bakım ihtiyacının düşük olması ve işletme maliyeti oluşturmaması nedeniyle sistemin özellikle kıyı bölgelerinde ve elektrik altyapısının yetersiz olduğu yerleşim yerlerinde alternatif bir çözüm olarak kullanılabileceği ifade ediliyor.