Elektrik ve filtre gerektirmiyor: Deniz suyunu içme suyuna dönüştüren sistem geliştirildi

Elektrik altyapısı olmayan yerler için alternatif çözüm

Bakım ihtiyacının düşük olması ve işletme maliyeti oluşturmaması nedeniyle sistemin özellikle kıyı bölgelerinde ve elektrik altyapısının yetersiz olduğu yerleşim yerlerinde alternatif bir çözüm olarak kullanılabileceği ifade ediliyor.