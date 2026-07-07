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NATO Zirvesi'ni takip eden gazetecilere, İletişim Başkanlığı tarafından hediye çantası dağıtıldı. Çantada yer alan ürünler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, özellikle Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk baskısız 5 liralık hatıra para tepki çekti.

ATATÜRK BASKISI YOK

Zirveyi takip eden basın mensuplarına verilen hediye çantasında Atatürk baskısı bulunmayan 5 liralık hatıra para ile yaklaşık 2 bin 500 TL değerinde olduğu belirtilen Çin üretimi lüks bir termos yer aldı.

Hediye çantasının içeriği sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, çantada bulunan ürünler farklı yorumlara neden oldu.

NATO Zirvesi kapsamında dağıtılan hediye çantası ve içeriği, kamuoyunda en çok konuşulan konular arasında yer aldı.