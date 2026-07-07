Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, deneyimli forvet Cenk Tosun'u transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüp tarafından yapılan duyuruda, sezonun ilk bölümünde Fenerbahçe, ikinci yarısında ise Kasımpaşa forması giyen 35 yaşındaki santrforla resmi sözleşme imzalandığı bildirildi.

Fatih Karagümrük Cenk Tosun'u transfer etti - Resim : 1

Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 18 karşılaşmada görev alan Cenk Tosun, rakip fileleri bir kez havalandırdı.