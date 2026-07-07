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Kaynak: AA

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, deneyimli forvet Cenk Tosun'u transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüp tarafından yapılan duyuruda, sezonun ilk bölümünde Fenerbahçe, ikinci yarısında ise Kasımpaşa forması giyen 35 yaşındaki santrforla resmi sözleşme imzalandığı bildirildi.

Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 18 karşılaşmada görev alan Cenk Tosun, rakip fileleri bir kez havalandırdı.