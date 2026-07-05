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Kaynak: ANKA

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Antalya ve Bursa'da eş zamanlı gözaltı operasyonları düzenlendi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

SABAHA KARŞI OPERASYON YAPILDI

Operasyonlarda Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Pertev, Antalya İl Sözcüsü Diğde Simay Pertev, Antalya İl Temsilcisi Mehmet Akif Karaca, Antalya Halkevi Başkanı Gülcan Şahin'in de arasında bulunduğu Halkevleri üyeleri, avukatlar, Devrimci Gençlik Derneği üyeleri, Devrimci Hareket Dergisi çalışanları, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Antalya İl Örgütü yöneticileri, Emek Partisi Kocaeli yöneticileri ve Emek Gençliği üyelerinin bulunduğu kaydedildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) tarafından yapılan açıklamada da derneğin İstanbul Şube Başkanı Avukat Ezgi Önalan ile şube üyesi Yunusemre Işık'ın sabaha karşı evlerine düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındığı belirtildi.

GAZETECİLER DE GÖZALTINDA

Gazeteci Onur Dalar konuya ilişkin olarak X hesabından bir paylaşım yaptı. Dalar paylaşımında gazeteciler ve akademisyenlerin de gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Dalar'ın ilgili paylaşımı şöyle: