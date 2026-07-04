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Kaynak: DHA

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde başkentte enerji altyapısının kesintisiz işlemesi için hazırlıklarını tamamladı.

5 YILDA 34,2 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Şirketten yapılan açıklamaya göre:

Ankara’nın enerji altyapısına son 5 yılda 34,2 milyar TL yatırım yapıldı

2025 yılında ise 8,8 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirildi

Başkent EDAŞ’ın Ankara’da:

3,3 milyondan fazla aboneye hizmet verdiği

Yaklaşık 23 bin trafo ve 70 bin kilometreyi aşan enerji hattını yönettiği belirtildi.

KRİTİK NOKTALARDA BAKIM TAMAMLANDI

Zirve öncesinde:

Kritik enerji hatları

Dağıtım merkezleri

Aydınlatma sistemleri

üzerinde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

Ayrıca: Büyükelçilik çevrelerindeki altyapılar gözden geçirildi.

Zirve güzergâhlarındaki enerji tesislerinde teknik kontroller yapıldı.

Cadde ve sokak aydınlatmaları yenilendi.

ENERJİ ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLDİ

Çalışmalar kapsamında:

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi için kurulan kameraların enerji bağlantıları sağlandı

Protokol Havalimanı’ndaki genişleme çalışmalarına uygun altyapı düzenlemeleri yapıldı

Kritik dağıtım tesisleri bakım programına alındı

Kesinti olmayacak, ekipler hazır

Zirve süresince:

Ankara merkez ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanmayacak

Kritik bölgelerde ilave ekipler görev yapacak

Enerji altyapısı sürekli izleme programına alınacak

“7 GÜN 24 SAAT GÖREV BAŞINDAYIZ”

Enerjisa Enerji CEO’su ve Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, enerji arzının zirve boyunca kesintisiz sürdürüleceğini belirterek, ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacağını ifade etti.

Açıklamalar, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde enerji altyapısının en üst seviyede güvence altına alındığını ortaya koydu.