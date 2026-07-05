Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından, Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç, yıllar boyunca özenle biriktirdiği ve paha biçilemez değere sahip kişisel kitap koleksiyonunu vatandaşların kullanımına açtı. Ünlü iş insanının entelektüel birikimini yansıtan bu dev arşiv, İstanbul'da yeni hizmete giren Sükunet Kütüphanesi'ne bağışlandı.

GÖLET KIYISINDA, DOĞAYLA İÇ İÇE BİR DENEYİM

İstanbul'un en yeşil alanlarından biri olan Abdülmecid Efendi Korusu içerisinde konumlanan Sükunet Kütüphanesi, gölet kıyısındaki muhteşem manzarasıyla dikkat çekiyor. İstanbullulara şehrin gürültüsünden uzak, huzur dolu bir çalışma ve okuma ortamı sunan kütüphanenin raflarında toplam 10 bin eser yer alıyor. Bu geniş kültürel hazinenin ana omurgasını ise Rahmi Koç'un bağışladığı, birçoğunun dünyada eşi benzeri bulunmayan ulusal ve uluslararası ansiklopediler ile nadir kitaplar oluşturuyor.

BİRÇOK ÖNEMLİ İSİMDEN DESTEK GELDİ

Kütüphanenin zengin koleksiyonu; arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık ve mühendislik gibi spesifik alanlarda derinlemesine araştırma yapmak isteyenler için benzersiz kaynaklar barındırıyor. Süreli yayınların ve nadir eserlerin de okuyucuyla buluştuğu projeye yalnızca Rahmi Koç değil; Caroline Koç, Özgen Acar ve Tezcan Yaramancı gibi önemli isimler de kendi kitap bağışlarıyla katkıda bulundu.

ZİYARETLER REZERVASYON SİSTEMİYLE YAPILACAK

Hem akademik araştırmalar yapmak hem de doğanın kalbinde kitap okuma keyfini yaşamak isteyen ziyaretçiler için kütüphaneye girişler belirli bir düzende sağlanacak. Okurlara daha sessiz ve verimli bir ortam sunabilmek amacıyla Sükunet Kütüphanesi, yalnızca rezervasyon sistemi ile misafir kabul edecek.