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Başkent Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde alınan güvenlik önlemleri kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Protokol güzergahlarına yerleştirilen NATO logolu dev panelleri inceleyen İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, panellerin arkasında kalan iş yerlerini ziyaret ederek esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntıları gündeme taşıdı.

"DEVLET VATANDAŞINA EZİYET EDER Mİ?"

Esnafın 'nasıl olsa o sandık önümüze gelecek' çıkışı dikkat çekti. "Günlerdir satış yapamıyorum, geldiler dükkanımın önünü kapattılar." diyen esnaf "Burası hapishaneye döndü. CİMER’e şikâyet ettik, Belediye’ye şikâyet ettik, muhatap yok. Elektriğim var, suyum var, kiram var, nasıl ödeyeyim ben bunları? Devlet vatandaşına eziyet eder mi?" diyerek duruma isyan etti.

"BİZİM DÜNYA LİDERİ DE TRUMP'A GÖSTERİ YAPIYOR"

15 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen büfe işletmecisi ise panellerden sonra işlerin kesildiğini söyledi. Büfeci ayrıca iktidarı şu sözlerle eleştirdi:

"Müşteri geliyor kredi kartıyla sigara sakız alıyor. Parası yok, bizim dünya lideri de Trump'a gösteri yapıyor böyle."

"181 MİLYON LİRALIK PANELLER NEDENİYLE MÜŞTERİ GELMİYOR" İDDİASI

Turhan Çömez, paneller için 181 milyon lira harcandığını öne sürerek, kurulan bariyerlerin yaya trafiğini büyük ölçüde engellediğini söyledi.

Yaklaşık 20 gündür iş yerlerinin önünün kapalı olduğunu söyleyen bölge esnafı ise müşteri sayısının ciddi şekilde düştüğünü belirtti.

Bir köfteci işletmecisi, iş yapamadığını ancak kira, elektrik ve diğer giderleri ödemeye devam ettiğini ifade ederken, başka bir büfe işletmecisi ise panellerin kurulmasının ardından satışlarının büyük oranda azaldığını dile getirdi.

"PANELLERİN ARKASINDA YOKSULLUK VAR" AÇIKLAMASI

Panellerin arkasında bulunan bazı eski ve yıpranmış binaları gösteren Turhan Çömez, uygulamanın zirveye katılacak yabancı devlet temsilcilerinin bu görüntüleri görmemesi amacıyla yapıldığını belirtti.

Çömez, yaptığı açıklamada, panellerin arkasında kalan bölgelerde yoksulluk ve ekonomik sorunların gizlenmeye çalışıldığını ifade ederek, uygulamaya tepki gösterdi.

ESNAF İÇİN MECLİS'E YASA TEKLİFİ SUNULDU

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz da NATO Zirvesi nedeniyle getirilen kısıtlamalardan etkilenen işletmeler için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi sundu.

Teklifte, zirve süresince trafik ve erişim kısıtlamaları nedeniyle gelir kaybına uğrayacak küçük işletmelerin ekonomik olarak desteklenmesi gerektiği belirtildi.

KİRA STOPAJI VE SİGORTA PRİMLERİ İÇİN DESTEK ÖNERİSİ

Kanun teklifinde, 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara'da faaliyet gösteren işletmelerden kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi stopajı alınmaması önerildi.

Ayrıca işverenlerin temmuz ayına ait sigorta primi işveren payının Hazine tarafından karşılanması ve Bağ-Kur kapsamındaki esnafın genel sağlık sigortası ile emeklilik primlerinin de devlet tarafından ödenmesi talep edildi.

NATO Zirvesi öncesinde alınan güvenlik tedbirlerinin başkentteki günlük yaşamı ve ticari faaliyetleri nasıl etkileyeceği önümüzdeki günlerde de tartışılmaya devam edecek.