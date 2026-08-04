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15 Temmuz darbe girişimine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan AKUT Vakfı Başkanı ve Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu üyesi Nasuh Mahruki, tutuklanmasının ardından cezaevinde yaşadıklarını anlattı.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Çağdaş Bayraktar'a konuşan Mahruki, “İlk üç gün 1 nolu cezaevinin geçici koğuşunda kaldım. 12 kişilik koğuşta 25 kişi kalıyorduk. Şartlar burada kötüydü, çok fazla tahtakurusu vardı” dedi. Mahruki, vücudunda 200’den fazla tahtakurusu yarası saydığını söyledi. Nakledildiği 48 kişilik koğuşta yaklaşık 55 kişinin kaldığını ancak şartların iyi olduğunu söyleyen Mahruki, tutuklanmasına neden olan iddialara tepki gösterdi.

Şehit torunu olduğunu anımsatan Mahruki, “Savcılık ifademde ‘15 Temmuz darbe girişimine tiyatro dediğim’ ifade edildi. 250’den fazla yurttaşımızın şehit olduğu bir kalkışmaya tiyatro dediğim ithamını hakaret kabul ediyorum” dedi.

Mahruki, “Söylediğim çok açık. 15 Temmuz girişiminde bulunan terör örgütüne yönelik daha önce önlem alınabilirdi ve alınmalıydı. Tek söyleyen de ben değilim. Bu söylenenden tiyatro çıkarımı yapılmasını kötü bir niyet okuma ve iftira görüyorum. Her şeye karşın İstanbul’da ve Ankara’da hâkimler olduğuna inanmak istiyorum. Alnımın akıyla çıkacağım” ifadelerini kullandı.