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AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki tutuklandı. Mahruki hakkında 16 Temmuz Perşembe günü, 15 Temmuz'da yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek soruşturma başlatılmıştı. Aynı gün gözaltına alınan Mahruki, bugün tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mahruki, 15 Temmuz'un yıl dönümünde şu ifadeleri kullanmıştı:

15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir. Baş planlayıcısı ABD’dir, Fil’i feda etmiş, Vezir’i almıştır, Erdoğan’ı Şah yapmış Türk milletini Mat etmiştir.

NASUH MAHRUKİ KİMDİR?

Türkiye, Nasuh Mahruki’yi özellikle 1999’da yaşanan 17 Ağustos Marmara Depremi ve Düzce Depremi sırasında yürüttüğü kurtarma çalışmalarıyla tanıdı. O dönem, Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) başkanı olarak sahada aktif bir rol aldı. Mahruki, depremzedelere ulaşma çabalarıyla büyük takdir topladı.

Mahruki 2016’da AKUT’taki başkanlık görevinden istifa etti. Ancak hem afet bilinci hem de gönüllülük üzerine yaptığı çalışmalarla kamuoyunda tanınmaya devam etti.

Mahruki, dağcılık sporuyla 1988’de Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu’nda tanıştı ve üç yıl boyunca topluluğun başkanlığını yaptı. Sadece dağcılık değil, mağaracılık, aletli dalış, yamaç paraşütü, motor sporları, bisiklet ve yelken gibi birçok doğa ve macera sporuyla da ilgili oldu.