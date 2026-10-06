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Kaynak: İHA

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Sokak satıcısı olarak tabir edilen "torbacı"lara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen bir aparta operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda 5 parça halinde toplam 18,45 gram bonzai ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca uyuşturucu kullanımında değerlendirilen 3 adet sarma kağıdı ile birlikte 1 kurusıkı tabanca, 3 muşta, 1 bıçak, 2 şarjör ve 26 fişek bulundu.

Operasyon kapsamında Azerbaycan uyruklu O.A. (27) ile İ.D.Ç. (28) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü’nce, kentte uyuşturucu madde suçlarının önlenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, "Uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği bildirildi.