Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi Fenertepe Gişeleri'ndeki dinlenme tesisinin yakınlarında bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde satışı yapılacağı yönünde ihbar geldi.

İhbar üzerine durum Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Savcılık talimatıyla çalışma başlatan ekipler, aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda siyah poşet içerisinde daralı ağırlığı 50 kilogram olan, kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda H.Y.K. ve S.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.