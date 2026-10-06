İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi Fenertepe Gişeleri'ndeki dinlenme tesisinin yakınlarında bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde satışı yapılacağı yönünde ihbar geldi.

İhbar jandarmayı harekete geçirdi: Zehir sevkiyatına önlendi - Resim : 1

İhbar üzerine durum Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Savcılık talimatıyla çalışma başlatan ekipler, aracı durdurdu.

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İhbar jandarmayı harekete geçirdi: Zehir sevkiyatına önlendi - Resim : 3

Araçta yapılan aramalarda siyah poşet içerisinde daralı ağırlığı 50 kilogram olan, kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda H.Y.K. ve S.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.