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Kaynak: Haber Merkezi

Müzisyen Soner Olgun’un sağlık durumunda yeniden olumsuz yönde gelişme yaşandı. Pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören 67 yaşındaki sanatçı, durumunun ağırlaşmasının ardından tekrar hastanede tedavi altına alındı. Olgun’un yoğun bakım servisinde entübe edildiği öğrenildi.

Sanatçının sağlık sürecinde geçtiğimiz ay da benzer bir gelişme yaşanmıştı. Yüksek ateş şikâyeti üzerine hastaneye götürülen Olgun, bir süre yoğun bakımda tedavi gördü. Hastanedeki tedavisinin ardından kendi talebiyle evine geçti.

Olgun’un tedavisinin ev ortamında sürdüğü dönemde sağlık durumunun yeniden kötüleştiği belirtildi. Bunun üzerine hastaneye götürülen sanatçı, yoğun bakım ünitesine yatırıldı ve entübe edildi.

1959 yılında Muğla’nın Fethiye ilçesinde dünyaya gelen Soner Olgun, eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümünde tamamladı.

Müzik kariyerini uzun yıllardır sürdüren Olgun, Türk Halk Müziği eserlerini yorumlamasının yanı sıra sahne performanslarıyla da tanınıyor.