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Kaynak: Haber Merkezi

Sinema dünyasında çizgi roman uyarlamalarına yepyeni bir boyut kazandıran Christopher Nolan imzalı unutulmaz Batman üçlemesi, İstanbullu sinemaseverlerle açık havada buluşmaya hazırlanıyor. Müze Gazhane’nin tarihi atmosferinde gerçekleşecek olan bu özel etkinlik, izleyicilere art arda üç gece boyunca kesintisiz bir "Gotham" macerası sunacak.

EFSANEVİ SERİ CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

Üç günlük sinema maratonu, 25 Eylül Cuma akşamı kahramanın doğuş hikayesini anlatan “Batman Başlıyor” (Batman Begins) ile start alacak. 26 Eylül Cumartesi günü, sinema tarihine altın harflerle kazınan “Kara Şövalye” (The Dark Knight) ile heyecan doruğa çıkarken; etkinlik 27 Eylül Pazar akşamı serinin görkemli finali olan “Kara Şövalye Yükseliyor” (The Dark Knight Rises) ile son bulacak.

MİNDERDE VEYA KENDİ SANDALYENİZDE AÇIK HAVA KEYFİ

Müze Gazhane Meydanı'nda kurulacak olan dev ekranda gerçekleşecek tüm gösterimler saat 19.30’da başlayacak. Etkinlik alanında katılımcılar için rahat minderler yer alacak; ancak açık hava sineması keyfini tamamen kendi tarzında yaşamak isteyenler, kamp sandalyelerini yanlarında getirmekte özgür olacaklar.

KATILIM TAMAMEN ÜCRETSİZ

Bu dev sinema şöleni tüm katılımcılar için ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Ancak alanda yerinizi alabilmek için ücretsiz biletlerinizi İstanbul Senin akıllı şehir uygulaması üzerinden önceden ayırtmanız gerekiyor.