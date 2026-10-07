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Kaynak: Haber Merkezi

Görevinden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem’in de yargılandığı 63 sanıklı davanın ikinci celsesinde altı sanık hakkında tahliye kararı verildi. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Bozbey’in tutukluluğunun devamına hükmederken duruşmayı 30 Kasım 2026’ya erteledi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından , Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nin konferans salonunda kapalı gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı. Davanın ikinci duruşmasının üçüncü günü, sanıklar ile vekillerinin dinlenmesiyle devam etti.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Ara kararını duyuran mahkeme heyeti, tutuklu Hüseyin G, Abdulkadir A, Ahmet A, Muhkim D, Naci K. ve Tamer İ'nin tahliyelerine, Bozbey'in de aralarında yer aldığı diğer 10 kişinin ise tutukluluğunun devamına karar verdi.

DURUŞMA KASIM AYINA ERTELENDİ

Heyet, davanın 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki kamu davasıyla birleştirilmesine yönelik taleplerin ise mahkeme heyeti değişikliği sebebiyle celse arasında değerlendirilmesine karar verdi. Duruşma kasım ayına ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Süreç, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in 14 Ekim 2025’te "rüşvet, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" iddialarıyla tutuklanmasıyla başladı. Ardından Nisan 2026’da genişletilen operasyonlarda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, aile üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında yer aldığı 57 şüpheli gözaltına alınmış, Mustafa Bozbey’in de içinde bulunduğu 23 kişi 4 Nisan 2026’da tutuklanmıştı.

Tutuklama kararının hemen sonrasında İçişleri Bakanlığı, Bozbey’i geçici olarak görevinden uzaklaştırmıştı. Hazırlanan ve Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede toplam 63 sanık yer almıştı. İddianamede, sanıklara "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet alma ve verme", "imar kirliliğine neden olma" ile "mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltilmiş; Mustafa Bozbey için 402 yıla kadar, Turgay Erdem için ise 946 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

20 Temmuz 2026’da başlayan 37’si tutuklu 63 sanıklı ilk duruşma maratonunda sanıklar iddiaları reddederek yapılan işlemlerin mevzuata uygun olduğunu savunmuştu. Mahkemenin ilk celse sonunda verdiği ara kararlar ve takip eden tutukluluk incelemeleri neticesinde 21 sanık tahliye edilmiş ve duruşma öncesindeki tutuklu sayısı 16’ya gerilemişti. Ekim 2026’daki ikinci celsede ise 6 tutuklu sanık hakkında daha tahliye kararı verilerek davadaki tutuklu sanık sayısı 10’a düşmüştü.