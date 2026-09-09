Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına start verdi.

Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi başladı - Resim : 1

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

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DAR ALANDA ÇİFT KALE MAÇ

Isınma bölümünün ardından bordo-mavili futbolcular pas ve geçiş oyunu çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yapıldı.

Trabzonspor, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını 9 Eylül Çarşamba günü saat 13.00'te gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.