Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına start verdi.
Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.
DAR ALANDA ÇİFT KALE MAÇ
Isınma bölümünün ardından bordo-mavili futbolcular pas ve geçiş oyunu çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yapıldı.
Trabzonspor, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını 9 Eylül Çarşamba günü saat 13.00'te gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.