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Günümüzün en popüler ve tartışmalı figürlerinden Elon Musk, bu yıl sinematik bir belgeselin merkezinde yer alacak. "Taxi to the Dark Side" ve "Going Clear" gibi yapımlarla tanınan Oscar ödüllü yönetmen Alex Gibney imzalı "Musk" belgeseli, Venedik Film Festivali'ndeki prömiyeri öncesinde yayımlanan ilk fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yapımcılığını Bleecker Street'in üstlendiği dev yapım, 17 Ekim'de ABD'de vizyona girerek izleyiciyle buluşacak.

SÜRESİ DÖRT SAATİ BULAN KAPSAMLI İNCELEME

Yaklaşık dört saatlik süresiyle öne çıkan belgesel, sosyal medya algısıyla yaratılan Elon Musk imajı ile gerçek kişilik arasındaki farkları açığa çıkarmayı hedefliyor. Yapım, ünlü iş insanının kişisel geçmişinin yanı sıra teknoloji sektöründen siyaset sahnesine uzanan güç kazanım sürecini detaylıca inceliyor. Yönetmen Alex Gibney, projenin duyurulduğu 2023 yılından itibaren Elon Musk'ın tepkisini çeken çalışmayı, teknoloji liderinin doğrudan izni veya katkısı olmadan tamamladı.

YAKIN ÇEVRESİYLE YAPILAN ÖZEL RÖPORTAJLAR

Musk'ın yalnızca arşiv görüntüleriyle yer aldığı belgeselde, kendisinin yakın çevresinden isimlerle gerçekleştirilen kritik görüşmeler yer alıyor. Yönetmenin, Musk'ın eski eşi Justine Musk ve Tesla'nın kurucu ortaklarından Martin Eberhard gibi figürlerle yaptığı röportajlarla derinlikli bir portre çizdiği belirtiliyor. Sinema dünyasında merak uyandıran yapımın oluşturduğu etkinin detayları, Venedik Film Festivali'nden gelecek ilk değerlendirmelerle netleşecek.