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Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bu metin toplumsal bütünleşme değil; milletin iradesini ve devletin ciddiyetini daraltan bir teslimiyet belgesidir. Hukuki adıyla bu teklif, terör örgütü mensuplarına imtiyaz sağlayan bir 'örtülü af' düzenlemesidir. O sebeple itiraz ediyoruz. Sayısal olarak engelleyemeyebiliriz. Ama Genel Kurul’da da hakikati yüzlerine yüzlerine söyleyeceğiz" dedi.

Gazeteci Saygı Öztürk'ün "İktidar bunun bir af olmadığını, sadece erteleme olduğunu söylüyor" ifadesi üzerine Dervişoğlu, "Bu ambalajlama Anayasa'ya karşı bir hiledir. 5 ve 6. maddelerde 5-10 yıllık erteleme süresi terör suçu işlenmeden geçirildiğinde, davanın düşmesine ve cezanın çekilmeden 'infaz edilmiş sayılmasına' karar veriliyor. Mahkumiyetin sonuçlarını ortadan kaldıran her düzenleme Anayasa Mahkemesi içtihatlarına göre özel aftır. Burada hukuk tersine işletilip terör suçlularına özel 'dost ceza hukuku' uygulanmaktadır" diye konuştu.

"SÜREÇ DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİNİN TAM TERSİ YÖNDE İŞLİYOR"

"Bu sürecin en temel yanlışı nedir?" sorusuna ise Müsavat Dervişoğlu, şu yanıtı verdi:

"Dünyada terör örgütlerin tasfiyesinde tüm devletler, devletin ve ülkenin onurunu gururunu gözeterek hareket etmiştir. Örgüt silahı bıraktıktan, dağıldıktan sonra yasal düzenlemeler gündeme gelmiştir. Bizde süreç tam tersi işliyor. Önce yasal düzenleme yapılıp, ardından örgütün silah bırakması ve dağılması ümit ediliyor. Bakın 'ümit ediliyor' diyorum. Bir devlet bu şekilde hareket etmez. Terör örgütü diz çöktürdü gibi bir algı yaratılmasına asla izin vermez."

"BÖYLESİ BİR İHANETE KORUMA ZIRHI İŞE YARAMAZ"



Müsavat Dervişoğlu, "10. maddedeki sorumsuzluk zırhı hakkında ne diyeceksiniz?" sorusuna "Görevlilere sınırsız cezasızlık zırhı getiriliyor. Ama bir gerçeği hatırlatmak isterim. 12 Eylül darbecileri de anayasaya geçici bir madde koyup kendilerini koruduklarını sandılar. Sonra da bu iktidar döneminde açılan davada yargılanıp ceza aldılar. Yani böylesi bir ihanete örülecek koruma zırhı günü geldiğinde işe yaramaz" yanıtını verdi.





"VAHİM BİR STRATEJİK KÖRLÜK"

Bölgesel gelişmelere değinen Dervişoğlu, "Orta Doğu’da sınırlar yeniden çizilmek isteniyor. İran, Irak ve Suriye hattındaki hareketlilik ortadadır. İktidar konuyu küçük bir koltuk veya seçim hesabıyla okuyor. Bu sığlıkla da emperyal güçlerin büyük hesaplarına alet oluyorlar. 'PKK, Türkiye’de silah bırakıyor' yalanı söylenirken, Suriye’deki YPG ve İran’daki PJAK silahlanmaya devam ediyor. Devletin bir eli YPG’yi tehdit görürken diğer eli PKK’ya af getiriyor. Bu vahim bir stratejik körlüktür" dedi.

Çerçeve yasa görüşmeleri öncesindeki mesajı sorulan Dervişoğlu, "İYİ Parti olarak komisyonda 12 maddenin tamamına ret oyu kullandık. Genel Kurul’da da hayır diyeceğiz. Milletvekillerine sesleniyorum: Anayasa ve vatanın bütünlüğü üzerine ettiğiniz yemini çiğnemeyin. Bu teslimiyet belgesine el kaldıranları tarih ve millet affetmeyecektir" ifadelerini kullandı.



Kaynak:Sözcü Gazetesi