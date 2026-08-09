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TBMM Genel Kurulu'nda kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak adlandırılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine yarın başlanması planlanıyor.

Meclis'in yasama yılının sonuna gelinirken gündeme alınan teklifin kanunlaşmasının ardından TBMM'nin tatile girmesi bekleniyor.

DERVİŞOĞLU’NDAN “10 AĞUSTOS” TEPKİSİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teklifin görüşme takvimine tepki gösterdi.

Dervişoğlu, teklifin Sevr Antlaşması'nın imzalanmasının yıl dönümü olan 10 Ağustos'a yetiştirilmek istendiğini belirtti.

İYİ Parti lideri, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Meclisi mutat mesaisi dışında zoraki çalıştırarak, malum yasayı Sevr’in yıl dönümü olan 10 Ağustos’a yetiştirme ısrarınızın kaynağı nedir?”

“KİME MESAJ VERİYORSUNUZ?”

Dervişoğlu, paylaşımının devamında teklifin görüşme takvimine ilişkin eleştirilerini sürdürerek, “Kime mesaj veriyorsunuz? Siz bu milleti ölüm uykusuna yattı mı zannediyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu'nun beğeni ve yorum yağan paylaşımı şöyle;

TBMM Genel Kurulu'nda teklifin görüşmelerinin yarın başlaması beklenirken, düzenlemenin kanunlaşmasının ardından Meclis'in tatile girmesi öngörülüyor.