İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Siyaset Akademisi 2. Dönem Eğitim Programı’nın açılışında partililere ve gençlere hitap etti. Konuşmasında küresel güç dengelerinden iç siyasetteki otoriterleşme eğilimlerine kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, anayasa ve kurumların aşındırılmasına karşı sert bir duruş sergiledi.

"DEVLETİN AKLI KARANLIKTA ARANAN BİR SIR DEĞİLDİR"

Konuşmasında sıklıkla tartışılan "devlet aklı" kavramına yeni bir tanım getiren Dervişoğlu, kurumsal aşınmaya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Devlet aklı, karanlıkta aranan bir sır değildir. Kapalı kapılar ardında işletilen bir hesap, hukukun üstüne çıkarılmış bir imtiyaz hiç değildir. Devletin aklı; milletin rızasını, hukukun üstünlüğünü ve Cumhuriyet’in emanetini koruyabilme kabiliyetidir. Kendi hukukunu zayıflatan, kendi kurumlarını aşındıran, milletin tercih hakkını daraltan hiçbir anlayış kendisine devlet aklı diyemez. Türkiye’de milletin aklıyla alay etmenin adı devlet aklı olamaz."

"MİLLET İRADESİNİ İŞLEMEZ KILAN HİÇBİR ANLAYIŞA BOYUN EĞMEYİZ"

İktidarda bulunan kişilerin üzerine yemin ettikleri Anayasa'yı ve asırların birikimi olan Cumhuriyet değerlerini dönüştürmeye çalıştığını savunan İYİ Parti lideri, "Emanet edileni yönetmek yerine, emanetin kendisini dönüştürmeye çalışıyorlar. Kim buna hangi adı takarsa taksın, üzerini hangi cilalı kavramla örterse örtsün; millet iradesini işlemez kılan, Cumhuriyet’i kişisel ikbal hesaplarına bağlayan hiçbir anlayışa boyun eğmeyiz" diye konuştu.

KAYYUM TEPKİSİ: SİYASETSİZLİK DURAĞINA KARŞIYIZ

Demokrasinin arkasına sığınılarak hiçbir diktatörlük niyetinin gizlenemeyeceğini belirten Müsavat Dervişoğlu, seçimin yerini atamanın, rekabetin yerini ise müdahalenin aldığı duruma "Siyasetsizlik durağı" adını verdiklerini söyledi. Kayyum uygulamalarına da değinen Dervişoğlu, net bir duruş sergiledi:

"Siyasetsizlik durağı, rekabetten korkanların, milletin kararına güvenmeyenlerin, hukuku siyasetin aracı haline getirenlerin varmak istediği son duraktır. Bu sebeple kime yönelirse yönelsin; hangi partiye, hangi belediyeye, hangi siyasi iradeye yapılırsa yapılsın; milletin tercih hakkını yok sayan kayyum anlayışına karşı olmak, bizim temel ilkelerimizin doğal bir gereğidir."

"KİMSE BİZE BİR UÇURUMU ZİRVE DİYE GÖSTEREMEZ"

Siyaset Akademisi'nin sadece bir sertifika programı olmadığının altını çizen Dervişoğlu, gençleri saran umutsuzluk ve çürüme duygusuna karşı siyaseti yeniden itibarlı kılmayı hedeflediklerini belirterek, "Bilinsin ki, kimse bize bir uçurumu zirvedir diye gösteremez. Kimse bize zehri, yeni diye, çare diye içiremez. Kimse bize, umutsuzluğu kadermiş gibi ezberletemez!" dedi.

Dervişoğlu, açıklamalarının sonunda programın hazırlanmasında büyük gayret gösteren AR-GE ve Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Yılmaz ile koordinatörlük görevini üstlenen Prof. Dr. Elif Loğoğlu başta olmak üzere tüm akademisyen ve parti eğitmenlerine teşekkür etti.