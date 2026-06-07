İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’e siyaset gündemini sarsacak açıklamalarda bulundu. CHP’ye yönelik "mutlak butlan" kararını "demokrasimize yönelmiş bir darbe girişimi" olarak nitelendiren Dervişoğlu; derin devlet imalarından Özgür Özel’e yönelik operasyon iddialarına, anayasa değişikliği tuzaklarından erken seçim çağrısına kadar çarpıcı ifadeler kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL’İN TUTUKLANMASI TOPLUMSAL BARIŞI BOZAR"

Ankara kulislerinde, mutlak butlan adımının ardından Özgür Özel ve bir grup parti yöneticisinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak tutuklanacağı yönündeki fısıltıları değerlendiren Dervişoğlu, iktidara sert bir uyarıda bulundu:

"Millet, toplumu kamplara bölmeye çalışan bu iktidara çok sabır gösterdi. Özgür Özel’in tutuklanması toplumsal barışı ve huzuru bozar. Büyük sıkıntılara neden olur. Cumhur koalisyonu bunu iyi anlamalı. Umar ve dilerim ki böyle bir adım atılmaz. Türk milleti çok sabır gösterdi ve artık sabrının sonuna geldi. Toplumsal barışı, huzuru tehdit edecek böyle bir hamle Türkiye’ye büyük sıkıntılar yaşatır."

"YSK’NIN MAZBATA VERDİĞİ GENEL BAŞKANI MAHKEMEYLE İNDİREMEZSİNİZ"

Yaşanan krizin hukuki değil tamamen siyasi olduğunu vurgulayan İYİ Parti lideri, kararın arkasında ömür boyu başkanlık planı olduğunu ileri sürdü. Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Cevap basit, hukuki olmadığı için siyasi bir karar. Yüksek Seçim Kurulu’nun mazbata verdiği bir genel başkanı, yerel mahkeme ya da bölge mahkemeleri aracılığıyla koltuktan indiremezsiniz. Bu keyfilik demokrasimize yönelmiş bir darbe girişimidir. Bu süreç, ömür boyu başkanlığı tahkim etmeyi hedefleyen bir siyasi tezgahtır. 50 bin vatandaşımızın katili cani Öcalan’ı Kürtlere vasi ya da kayyum tayin etmeye kalkan tuhaf bir süreçten geçiyoruz. Tüm bunlar, bir kişiye, ömür boyu başkanlık yoluna döşenen taşlar. Anayasa değişikliği için Cumhur İttifakı’na yeni ortaklar katıp, iktidarı garantiye alabilmek için yapılan işler."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ÇAĞRI: CUMHURİYETİN TEKERİNE ÇOMAK SOKANLARI DURDURUN

Cumhuriyet tarihinde hiçbir siyasi partiye nasip olmamış bir desteği alan AK Parti'nin artık vatandaşın inancını kaybettiğini ve oy oranının çok gerisine düştüğünü belirten Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmişi hatırlatarak çağrıda bulundu:

"Milletimiz, seçme hakkına yapılan tüm müdahaleleri cezalandırmıştır. Bugün yaşanan hukuksuzluk en çok da Sayın Cumhurbaşkanı’nı tehdit etmektedir. Bunun farkına varmalı ve Cumhuriyetin tekerine çomak sokanları durdurmalıdır. Sayın Erdoğan’a bir şiir okudu diye verilen ceza da mahkemeden çıkmış bir karardı. 'Muhtar bile olamaz' dedikleri Recep Tayyip Erdoğan 24 seneden beri bu memleketi yönetiyor. Millet dün Sayın Erdoğan’a nasıl hakkını iade ettiyse, bundan sonra da haksızlığa uğrayana hakkını iade edecektir. Biz bir kayyum cumhuriyeti, vesayet demokrasisi istemiyoruz. Saltanat değil, Cumhuriyet istiyoruz!"

DERİN DEVLET İMASINA YANIT: DEVLETİN DERİNİ OLMAZ, HUKUKU OLMAZ

Saygı Öztürk’ün, "Butlan kararının ardından bir 'devlet aklı' veya 'derin devlet' var diyenler oldu, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Dervişoğlu, tokat gibi bir yanıt verdi:

"Böyle bir hukuksuzluğu, derin devlet imalarıyla beslemeye çalışmak ayıptır. Bu adaletsizliğin ardına devlet kelimesini yerleştirenlere bakmayın siz. İlla da derinlerde bir şey aranıyorsa, orada, o nizamın asıl sahibi olan millet ve ortak ahlak vardır. Bunun dışında başka bir derinlik uydurmaya kalkanlara dikkatli bakarsanız, orada milletin aklı değil, birilerinin zaafları, kibirle, açgözlülükle, kinle kirletenler vardır. Bir devletin derini olmaz, hukuku olur. Bir devletin aklı, derinlerde ya da karanlıkta değil; kanunlarda, kurumlarda, milletin rızasını almada ve millete hesap vermede aranır."

"SELDEN KÜTÜK KAPMA PEŞİNDE ASLA OLMAYIZ"

Siyasette yaşanan bu krizin İYİ Parti’nin oylarına olumlu yansıyacağı yönündeki yorumlara sert çıkan Dervişoğlu, "Böyle bir beklentiyi de zul sayarım. Biz selden kütük kapma peşinde siyaset yapmıyoruz. Bu meseleyi sadece CHP’nin meselesi görmüyor, demokrasi, hürriyet ve adalet meselesi olarak bakıyoruz. Sırf bize kazandıracak diye sessiz kalamaz, haksızlık karşısında susarak dilsiz şeytan olamayız" dedi.

KILIÇDAROĞLU GÖNDERMESİ: SİYASETE İLK KAYYUMU 10 YIL ÖNCE ATADILAR

Dervişoğlu, CHP Genel Merkezi'ni ziyareti sırasında sarf ettiği "Gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem" sözlerinin Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alıp almadığına dair soruya ise şu ilkeli yanıtı verdi:

"Meseleye isimler üzerinden değil, ilkeler ve demokrasi penceresinden bakıyorum. Biz geçmişte benzer durumu yaşadık. Delegenin iradesine rağmen, iktidarla mahkemeler üzerinden hukuku çiğnediler, 10 yıl önce siyasete ilk kayyumu atadılar. Son sözü milletimiz, siyasi partilerde de delegeler söyler. Bunu çiğnerseniz, tebriki de saygıyı da hak etmezsiniz."

"BU İKTİDAR RAF ÖMRÜNÜ TAMAMLADI, İLK SANDIKTA FATURA ÖNLERİNE KONACAK"

İktidarın emekli maaşları, asgari ücret ve genç işsizlik gibi asıl sorunların konuşulmasını engellemek için yapay gündemler yarattığını ifade eden İYİ Parti lideri, sözlerini erken seçim mesajıyla noktaladı:

"Vatandaşın dertleri siyasetin umurunda değil ama siyasetin sorunları vatandaşın sırtında. Bu iktidar raf ömrünü tamamlamıştır. Milletin hakemliği şarttır. Evet sıkıntılı günlerden geçiyoruz ama Türk milletinin bu karanlığı dağıtacak kadroları vardır. Bazen daha yukarı sıçrayabilmek için dibe vurmak gerekir, işte tam da o günlerdeyiz. Türk milleti ilk sandıkta gereğini yapacak, faturayı önlerine koyacaktır."